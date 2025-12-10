به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه تجدیدنظر استان نوااسکوشیای کانادا، در حکم اخیر خود درباره پرونده سیبل هوگ، متقاضی فعالیت در حوزه امدادگری، ضمن لغو حکم «شاکی مزاحم»، بر لزوم ارائه درخواست کامل و جدید برای دریافت مجوز فعالیت تأکید کرد. این حکم به دلیل پیامدهای مستقیم آن برای مشاغل عمومی و تحت نظارت، مورد توجه قرار گرفته است.
اختلافات زمانی آغاز شد که کمیته ثبتنام کالج امدادگران نوااسکوشیا در سال ۲۰۲۲ با اشاره به اظهارات عمومی هوگ مبنی بر اینکه «اسلام شر محض است» و «جایی در جامعه کانادا ندارد»، درخواست وی را بهدلیل نداشتن ویژگیهای لازم برای ارائه «مراقبت دلسوزانه و اخلاقی» رد کرد. این کمیته هشدار داده بود که صدور مجوز برای او اعتماد جامعه مسلمان نوااسکوشیا را نسبت به نهادهای درمانی تضعیف میکند.
هوگ که از سال ۲۰۲۳ در استان نیوبرانزویک مجوز گرفته بود، مدعی شد که همین مجوز برای ثبتنام سریع در نوااسکوشیا کافی است؛ ادعایی که دادگاه با آن مخالفت کرد و اعلام نمود درخواست اولیه او «منقضی» شده و قابلیت تبدیل به درخواست جابهجایی بین استانی را ندارد.
دادگاه همچنین درخواست بازبینی قضایی سال ۲۰۲۴ او را به دلیل تکرار موضوعات قبلا رد شده و سوءاستفاده از روند دادرسی، مردود اعلام کرد. با این حال، دادگاه با نظر دادگاه بدوی مبنی بر «مزاحم بودن» او مخالفت کرد و گفت رفتار وی قابل مدیریت با ابزارهای موجود حقوقی است.
دادگاه دو مسیر قانونی برای او تعیین کرد: فعالسازی دوباره فرایند تجدیدنظر مربوط به تصمیم سال ۲۰۲۲ یا ارائه یک درخواست کامل جدید به عنوان دارنده مجوز نیوبرانزویک. همچنین تأکید شد که وی باید «بهطور شفاف» تأثیر اظهارات اسلامهراسانهاش بر کیفیت خدمات درمانی به بیماران مسلمان را توضیح دهد.
در این گزارش همچنین یادآوری شده است که تشکلهای کارگری کانادا پیشتر نسبت به افزایش شدید اسلامهراسی، یهودستیزی و نفرتپراکنی علیه عربها و فلسطینیها در سراسر کشور هشدار داده بودند.
