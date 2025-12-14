تاکید وزرای خارجه کشورهای اسلامی بر حضور سازمان مل در غزه/ محکومیت رژیم صهیونیستی در حمله به مقر آنروا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزرای خارجه اردن، مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان و ترکیه روز جمعه با صدور بیانیهای مشترک، نقش اساسی و غیرقابل جایگزین آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را در حمایت از حقوق و معیشت میلیونها آواره فلسطینی مورد تأکید قرار دادند.
در این بیانیه آمده است که آنروا طی دههها، مأموریتی منحصربهفرد را بر اساس قطعنامه ۳۰۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۹ انجام داده و از طریق شبکه گسترده مدارس، مراکز درمانی و خدمات اجتماعی، آموزش، بهداشت، امدادرسانی اضطراری و کمکهای انسانی را در پنج منطقه عملیاتی خود ارائه کرده است.
وزرای خارجه با اشاره به تمدید سهساله اخیر مأموریت آنروا از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، این اقدام را نشانه تداوم اعتماد جامعه بینالمللی به این نهاد و ضرورت ادامه فعالیتهای آن دانستند.
در بخش دیگری از بیانیه، حمله نیروهای اشغالگر صهیونیست به مقر آنروا در محله شیخ جراح در قدس شرقی بهشدت محکوم و این اقدام نقض آشکار حقوق بینالملل و حرمت اماکن وابسته به سازمان ملل توصیف شده است. بهگفته وزرا، این اقدام تشدیدی غیرقابل قبول به شمار میرود و با نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ که بر تعهد رژیم صهیونیستی برای تسهیل فعالیتهای آنروا تأکید دارد، در تضاد مستقیم است.
وزرای خارجه همچنین با اشاره به بحران بیسابقه انسانی در غزه، نقش محوری آنروا را در توزیع غذا، اقلام امدادی و نیازهای اساسی از طریق شبکه مراکز توزیع این نهاد برجسته کردند و گفتند این اقدامات در چارچوب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت انجام میشود.
در پایان، امضاکنندگان بیانیه خواستار تضمین تأمین مالی پایدار و کافی برای آنروا و فراهم شدن فضای سیاسی و عملیاتی لازم برای تداوم فعالیتهای آن شدند و تأکید کردند حمایت از این نهاد برای حفظ ثبات منطقهای، صیانت از کرامت انسانی و پاسداری از حقوق آوارگان فلسطینی تا دستیابی به راهحلی عادلانه و پایدار، امری ضروری است.
