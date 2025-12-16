به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سودان بار دیگر در صدر فهرست «مراقبت از بحران‌های انسانی جهانی» قرار گرفت؛ فهرستی که توسط کمیته نجات بین‌المللی منتشر شده و نشان‌دهنده تداوم جنگی است که تاکنون جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است.

این گزارش که امروز سه‌شنبه منتشر شد، برای سومین سال پیاپی سودان را در صدر کشورهایی قرار داد که بیشترین خطر بروز بحران‌های انسانی جدید یا تشدید بحران‌های موجود را دارند.

«دیوید میلیبند» مدیر اجرایی کمیته نجات بین‌المللی در بیانیه‌ای گفت: «آنچه در سودان رخ می‌دهد یک حادثه تراژیک نیست، بلکه نتیجه بی‌عملی جهان در برابر بحران و حتی اقداماتی است که به تشدید و طولانی شدن آن کمک کرده است.»

وی افزود: «حجم بحران سودان که برای سومین سال متوالی در صدر فهرست قرار گرفته و اکنون به بزرگ‌ترین بحران انسانی ثبت‌شده در تاریخ تبدیل شده، نشانه‌ای از این ناکارآمدی است.»

جنگ سودان از آوریل ۲۰۲۳ (آوریل ۱۴۰۲) بر سر قدرت میان ارتش و نیروهای شبه‌نظامی واکنش سریع آغاز شد و به بزرگ‌ترین بحران آوارگی در جهان منجر گردید. تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر آواره شده‌اند و بسیاری از آنان قربانی سرقت، خشونت، از دست دادن بستگان و حتی تجاوز شده‌اند.

پس از سودان، سرزمین‌های فلسطینی، جنوب سودان، اتیوپی و هائیتی در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند. کمیته نجات بین‌المللی اعلام کرد که اگرچه این کشورها تنها ۱۲ درصد جمعیت جهان را دربر می‌گیرند، اما ۸۹ درصد نیازمندان کمک‌های انسانی در آن‌ها زندگی می‌کنند. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) بیش از نیمی از افراد گرفتار فقر شدید در جهان در همین کشورها باشند.

دیگر کشورهایی که در این فهرست آمده‌اند عبارتند از: میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، بورکینافاسو، لبنان، افغانستان، کامرون، چاد، کلمبیا، نیجر، نیجریه، سومالی، سوریه، اوکراین و یمن.

