به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش اسرائیل هیوم، مقام‌های ارشد ارتش، «بنیامین نتانیاهو» را به تلاش برای یافتن «قربانی سیاسی» جهت سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌ها در لبنان و نتیجۀ ناقص تقابل با ایران به گزارش این رسانه متهم کرده‌اند. اسرائیل هیوم به نقل از این منابع گزارش داد که ادعاهای نخست‌وزیر درباره صدور دستور «پاسخ قاطع» به حزب‌الله، بیشتر جنبه نمایشی داشته است.

به نقل از اسرائیل هیوم؛ به گفته این مقام‌ها، اظهارات نتانیاهو مبنی بر دستور حملات شدید به مواضع حزب‌الله، تغییری واقعی در سیاست‌های نظامی ایجاد نکرده و عملیات‌های انجام‌شده همچنان در چارچوب همان قواعد قبلی و محدود به جنوب لبنان بوده است. آنان این موضع‌گیری را «پرده دود» توصیف کرده و تأکید دارند که هیچ‌گونه تشدید واقعی در درگیری‌ها رخ نداده است.

این منابع نظامی همچنین تصریح کرده‌اند که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش است ناکامی در تحقق اهداف اعلام‌شده را به گردن ارتش بیندازد، در حالی که نیروهای نظامی دقیقاً بر اساس دستورات سطوح سیاسی عمل کرده‌اند. به گفته آنان، عملیات‌های این رژیم در لبنان عملاً تحت محدودیت‌هایی قرار دارد که از سوی سیاست‌های اعلامی دولت آمریکا، به‌ویژه در دوره «دونالد ترامپ» و چارچوب آتش‌بس تحمیل‌شده، شکل گرفته است.

در همین حال، گزارش مذکور از افزایش نارضایتی در میان نهادهای امنیتی و نظامی این رژیم خبر می‌دهد؛ نارضایتی‌ای که ناشی از نتایج ضعیف میدانی، ادامه حملات مقاومت و ناتوانی در تأمین امنیت مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی است. این منابع هشدار داده‌اند که ادامه رویکرد فعلی، نه‌تنها دستاوردی برای تل‌آویو ندارد، بلکه موجب آسیب‌پذیری بیشتر در برابر حملات حزب‌الله و تداوم بحران امنیتی خواهد شد.

