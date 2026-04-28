به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز امام حسن(ع) در استرالیا با انتشار پیامی، انتخاب «نیما جعفری» در تیم ملی فوتسال استرالیا را تبریک گفت و این موفقیت را به خانواده وی و جامعه این مرکز تبریک اعلام کرد. در این پیام آمده است که نیما جعفری از دانشآموختگان مدرسه دینی این مرکز بوده و این دستاورد، مایه افتخار جامعه اسلامی مرتبط با آن به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، فدراسیون فوتبال استرالیا (Football Australia) در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۶ فهرست ۱۴ نفره تیم ملی فوتسال این کشور را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسهآن در تایلند اعلام کرده است؛ رقابتهایی که از ۶ تا ۱۲ آوریل برگزار شد و تیم استرالیا در نهایت موفق شد به مرحله نیمهنهایی راه یابد و در جایگاه چهارم قرار گیرد.
در عملکرد فردی، نیما جعفری که اصالتی افغانستانی دارد، موفق به ثبت ۳ گل در این رقابتها شد و بهویژه در دیدار مقابل برونئی، که با پیروزی پرگل ۱۳ بر یک به سود استرالیا همراه بود، با ثبت هتتریک در دقایق ۱۷، ۳۹ و ۴۰، یکی از چهرههای برجسته میدان لقب گرفت. این عملکرد نقش مهمی در صعود تیم از مرحله گروهی به نیمهنهایی ایفا کرد.
همچنین وی تا پایان مرحله گروهی، در میان پنج گلزن برتر مسابقات قرار داشته است.
