به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های عبری از تشدید بحران روانی در میان نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند؛ بحرانی که به‌گفته منابع داخلی، ابعاد آن به‌صورت هدفمند از افکار عمومی پنهان نگه داشته می‌شود. روزنامه «هاآرتص» گزارش داده است که در سال نخست جنگ، دست‌کم ۷۲۴۱ نظامی و افسر به‌دلیل مشکلات روانی از خدمت مرخص یا اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی از ارائه آمار کامل در این زمینه خودداری کرده و درخواست‌های رسمی برای انتشار داده‌ها را به تأخیر انداخته است. این در حالی است که طبق قوانین، نهادهای عمومی موظف به پاسخگویی در بازه زمانی مشخص هستند، اما ارتش حتی پس از گذشت ماه‌ها، اطلاعات کامل را منتشر نکرده است.

پنهان‌کاری هدفمند و دستکاری داده‌ها

برخی افسران سابق در بخش منابع انسانی ارتش اذعان کرده‌اند که داده‌هایی که «به نفع تصویر عمومی ارتش نیست» عمداً با تأخیر منتشر می‌شود یا اساساً در دسترس قرار نمی‌گیرد. به گفته این منابع، در برخی موارد حتی «دستکاری در ارقام و درصدها» برای کاهش ابعاد واقعی بحران صورت می‌گیرد تا افکار عمومی از میزان فشار روانی بر نیروها مطلع نشود.

منابعی در واحد سلامت روان ارتش نیز تأیید کرده‌اند که دلیل اصلی این پنهان‌کاری، «بزرگی ابعاد بحران» است. آنان هشدار داده‌اند که انتشار واقعی آمار می‌تواند روحیه عمومی جامعه را تضعیف کند؛ موضوعی که موجب شده بحث درباره این بحران به‌صورت سیستماتیک محدود شود.

فرسایش روانی در پی جنگ غزه و افزایش خودکشی

گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از نظامیانی که در جنگ علیه غزه حضور داشته‌اند، با آسیب‌های شدید روانی مواجه شده‌اند و برخی از آنان دیگر قادر به بازگشت به میدان نبرد نیستند. در همین راستا، هزاران نیروی فعال نیز به‌دلیل فرسودگی یا اختلالات روانی به مأموریت‌های پشتیبانی منتقل شده‌اند.

همزمان، آمار خودکشی در میان نظامیان صهیونیست روندی صعودی داشته است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که تنها در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۲ نظامی فعال دست به خودکشی زده‌اند؛ رقمی که بالاترین میزان در حدود ۱۵ سال گذشته توصیف شده است. این افزایش به‌طور مستقیم با فشارهای روانی ناشی از جنگ و حضور طولانی‌مدت در مناطق درگیری مرتبط دانسته می‌شود.

در واکنش به این وضعیت، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که در حال بررسی درخواست‌ها برای انتشار اطلاعات است و مدعی «تعهد به شفافیت» شده است؛ با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که ابعاد واقعی بحران روانی در میان نیروهای این رژیم همچنان پنهان نگه داشته می‌شود.

ناظران معتقدند تداوم جنگ و فشارهای ناشی از آن، نه‌تنها توان نظامی رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه نشانه‌هایی از فرسایش عمیق در ساختار انسانی این ارتش را آشکار کرده است؛ بحرانی که پیامدهای آن ممکن است سال‌ها ادامه داشته باشد.

..........

پایان پیام