به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، در گفت‌وگویی، با اشاره به ویژگی‌های برجسته شهید لاریجانی اظهار کرد: شهید لاریجانی ولایتمدار به معنای واقعی کلمه بود؛ انسانی عاقل، خردمند، اندیشمند، متفکر و سیاستمداری حکیم.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه، تحلیل شهید لاریجانی از بقیه دقیق‌تر و عمیق‌تر بود و روزبه‌روز با واژگانی مناسب، روند جنگ را تحلیل می‌کرد.

رمضانی خاطرنشان کرد: شاید گاهی بی مهری هایی نیز صورت گرفت، اما آنچه برای ایشان اصالت داشت، نظام، انقلاب و ولایت بود. بر اساس شناختی که شخصاً از ایشان دارم، ایشان از جمله کسانی بود که به معنای واقعی ولایتمدار بود.

وی با اشاره به ابعاد فردی شهید لاریجانی گفت: بسیاری از جنبه‌های فردی، توکل و توسل ایشان ناشناخته مانده است. برای نمونه، ایشان ماه‌های رجب، شعبان و رمضان را روزه می‌گرفتند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تصریح کرد: هرگاه با ایشان جلسه داشتیم و سخن می‌گفتند، عقلانیت، معنویت و عدالتخواهی به وضوح در کلامشان نمایان بود.

رمضانی در ادامه به تسلط شهید لاریجانی بر ادبیات بین‌الملل اشاره کرد و گفت: ایشان به ادبیات جهانِ بین‌الملل مسلط بود و می‌دانست در عرصهٔ دیپلماسی با چه واژگانی با دشمنان مقابله کند. به همین دلیل، دشمنان از تعبیرات ایشان به تنگ آمده بودند و با تهدیدهایی مواجه بود.

وی در پایان درباره آرزوی شهید لاریجانی اظهار کرد: وی به رهبر شهید انقلاب عشق می‌ورزید. آرزوی کسانی که هم پیش از انقلاب و هم پس از آن، در میدان انقلاب و دیپلماسی از فعالترین و تأثیرگذارترین افراد بودند، شهادت است. این آرزوی شهید لاریجانی نیز بود و به آن نائل آمد.