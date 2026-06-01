نیویورک تایمز: تردید ترامپ مذاکرات تهران–واشنگتن را پیچیده کرد؛ ایران بر حفظ ذخایر اورانیوم تأکید دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نوشته رسانه‌های آمریکایی و به نقل از نیویورک‌تایمز، رئیس‌جمهور آمریکا پس از بررسی پیش‌نویس تفاهم اولیه، درخواست اعمال تغییراتی را مطرح کرده که هدف آن «سخت‌گیرانه‌تر کردن» برخی بندها، به‌ویژه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم غنی‌شده است. وب‌سایت آکسیوس نیز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده این اصلاحات ممکن است مذاکرات را چند روز دیگر تمدید و تصمیم‌گیری نهایی درباره یادداشت تفاهم را به تعویق بیندازد.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که حدود یک هفته پیش، اظهارات مقام‌هایی در ایران و آمریکا و نیز پاکستان به‌عنوان میانجی، از دستیابی به یک چارچوب «مرحله‌ای و تدریجی» حکایت داشت. بر اساس این چارچوب، قرار بود ظرف ۶۰ روز مسیرهای دریایی از جمله تردد در تنگه هرمز به وضعیت عادی نزدیک شود و «محاصره دریایی» علیه ایران رفع گردد و هم‌زمان گفت‌وگوها درباره اختلافات اصلی، از جمله محدودیت‌های هسته‌ای و سازوکار کاهش تحریم‌ها، در همان بازه دنبال شود.

در آمریکا، منتقدان جمهوری‌خواه و نیز برخی محافل، پیش‌نویس موجود را امتیازدهی به ایران دانسته و گفته‌اند این تفاهم فشارها را کاهش می‌دهد، امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران را فراهم می‌کند و رسیدگی به اختلافات هسته‌ای را به مذاکرات بعدی موکول می‌سازد. هم‌زمان، اسرائیل نیز بنا بر گزارش‌ها نگران توافقی است که از همان مرحله نخست تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را روشن نکند؛ مسئله‌ای که اکنون به محور اصلی اختلاف تبدیل شده است.

طبق گزارش‌ها، بحث اصلی به ذخیره‌ای بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد مربوط می‌شود؛ ذخیره‌ای که در صورت افزایش غنا تا ۹۰ درصد، از نگاه برخی ارزیابی‌ها می‌تواند مواد لازم برای ساخت حدود ۱۰ بمب هسته‌ای را فراهم کند. ایران در مقابل تأکید می‌کند برنامه هسته‌ای‌اش ماهیت صلح‌آمیز دارد و افزایش سطح غنی‌سازی در سال‌های اخیر را پاسخی به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها می‌داند و انتقال فوری این مواد به خارج از کشور را نمی‌پذیرد.

در تهران، با وجود نبود واکنش رسمی مستقیم به گزارش‌ها درباره اصلاحات پیشنهادی آمریکا، مقام‌های ایرانی بر عدم اعطای «چک سفیدامضا» تأکید کرده‌اند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره، اعلام کرده ایران هیچ توافقی را بدون اطمینان از تأمین کامل حقوق ملت نمی‌پذیرد و در عین حال نباید وارد فرسایش و منازعه طولانی شود.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران نیز به نقل از تسنیم گفته تبادل پیام‌ها با واشنگتن ادامه دارد و آنچه فعلاً مطرح می‌شود «گمانه‌زنی» است؛ تسنیم همچنین از تداوم اصلاحات متقابل روی متن و باقی بودن احتمال شکست تفاهم خبر داده و برخی تحلیل‌ها در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ایران نیز از احتمال تداوم تنش و حتی ادامه جنگ سخن گفته‌اند.

.............

پایان پیام