به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش آزادی بحرین، نهاد حقوق‌بشری مستقر در انگلیس، در گزارشی اعلام کرد که مقام‌های بحرینی در آستانه موسم عزاداری محرم، کارزاری از ارعاب، احضار و تهدید علیه روحانیون، خطبا، مداحان و شهروندان شیعه این کشور به راه انداخته‌اند.

این نهاد حقوق‌بشری افزود که شماری از خطیبان و مداحان مذهبی در بحرین احضار و وادار شده‌اند تعهد دهند که مشارکت خود را در مراسم دهه محرم محدود کنند. به نوشته این نهاد، به آنان گفته شده است که سخنرانی‌ها نباید بیش از ۴۰ دقیقه باشد، برخی شعارها نباید مطرح شود، درباره شخصیت‌های تاریخی مورد انتقاد شیعیان سخن گفته نشود و درباره زندانیان سیاسی نیز اظهارنظر نکنند.

بازداشت فعالان سیاسی و مداحان در موج تازه

جنبش آزادی بحرین در ادامه گزارش خود نوشت که نیروهای امنیتی بحرین صبح امروز (چهارشنبه) «هاشم الموسوی» فعال سیاسی را در منزلش بازداشت کرده‌اند. همچنین «عیسی نزار الدرازی» از مداحان شناخته‌شده پس از یورش مأموران به منزلش در منطقه الدراز بازداشت شده و «احمد قربان» نیز در یورش به خانه‌اش در منامه دستگیر شده است.

براساس این گزارش، افراد دیگری از جمله «راضی القطری»، «حاج جمیل العقیفه»، «حاج فخری رشید» و «حاج احمد الرئیس» نیز در موج تازه بازداشت‌ها هدف قرار گرفته‌اند.

این نهاد افزود که هشت شهروند بحرینی نیز به دلیل حضور در مراسم یادبود امام محمد باقر (ع) بازداشت شده‌اند. همچنین «مصطفی یوسف المقاوی» شهروند کم‌سن‌وسال بحرینی نیز پس از احضار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این نهاد اعلام کرد که او درباره حضور در مراسم یادبود امام محمد جواد (ع) بازجویی شده است.

جنبش آزادی بحرین در بخش دیگری از گزارش خود به موج بازداشت روحانیون شیعه اشاره کرد و نوشت «شیخ جعفر عاشور»، «سید یاسین الموسوی» و «شیخ نذیر المالک» دستگیر شده‌اند. این نهاد افزود که منزل «شیخ باقر الحواج» نیز مورد یورش قرار گرفته و «شیخ علی المسترشد» هدف حمله قرار گرفته و بازداشت شده است.

این نهاد حقوق‌بشری با اشاره به تصمیم دولت بحرین درباره ممنوعیت سفر شهروندان این کشور به ایران و عراق نوشت که این اقدام در آستانه ماه محرم و همزمان با سفر بسیاری از شیعیان بحرین به عراق برای شرکت در مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) اتخاذ شده است.

ادامه بازداشت‌ها؛ ۴۶۸ شهروند از آغاز جنگ علیه ایران

جنبش آزادی بحرین این اقدام را بخشی از روند گسترده‌تر فشار بر جمعیت بومی شیعه بحرین توصیف کرد و نوشت که این روند در شرایطی تشدید شده که دولت بحرین در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است که موج بازداشت‌ها در روزهای اخیر نیز ادامه یافته و «حسین عبدالنبی العصفور»، «علی زهیر شعبان» و «سید جعفر یوسف» از جمله افرادی هستند که بازداشت شده‌اند. این در حالی است که سید جعفر یوسف دو ماه پیش پس از گذراندن یک سال حبس از زندان آزاد شده بود.

این نهاد همچنین از بازداشت شماری دیگر از شهروندان بحرینی در هفته گذشته خبر داد و نام‌هایی از جمله «محمد احمد سرحان»، «محمد حماد»، «رضا ابراهیم»، «محمد صالح الاسکافی» و «عبدالله ماجد» را در فهرست بازداشت‌شدگان ذکر کرد.

براساس برآورد این نهاد حقوق‌بشری، از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، ۴۶۸ شهروند بحرینی بازداشت شده‌اند که در میان آنان زنان و روحانیون دینی نیز دیده می‌شوند.

این نهاد حقوق‌بشری در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت امارات پرداخت و اعلام کرد که مقام‌های اماراتی در سال‌های اخیر مرتکب جرایمی علیه افراد مقیم این کشور شده و اکنون برای محاکمه شماری از عالمان دینی شیعه آماده می‌شوند.

طبق گزارش جنبش آزادی بحرین، شماری از روحانیون و چهره‌های شیعه از جمله «شیخ علی الهندی»، «سید عدنان الغریفی»، «سید علی العالی» در معرض محاکمه قرار دارند. جنبش آزادی بحرین نوشت که این روند نتیجه هم‌پیمانی امارات با رژیم اشغالگر فلسطین است و آن را در چارچوب فشارهای سیاسی و مذهبی علیه شیعیان ارزیابی کرد.

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