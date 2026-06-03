به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ توماس مسی (Thomas Massie)، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن انتقاد از ادامه حمایت مالی واشنگتن از اسرائیل، گزارشها درباره وجود تنش و مشاجره میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را کماهمیت و صرفاً در حد «حرف» توصیف کرد.
مسی در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «اینها همهاش حرف است. کافی است کمکهای خارجی به اسرائیل برای یک ماه قطع شود؛ آنوقت بمباران همسایگانش متوقف خواهد شد، صلح فوری برقرار میشود، تنگه هرمز باز میماند و قیمت بنزین هر گالن دو دلار کاهش مییابد.»
همچنین بخوانید: خشم بیسابقه ترامپ از نتانیاهو: »همه از تو و اسرائیل متنفر شدهاند!«
این قانونگذار آمریکایی همچنین با انتقاد از میزان کمکهای واشنگتن به تلآویو افزود: «اسرائیل بزرگترین دریافتکننده کمکهای رفاهی از محل مالیات پرداختی شهروندان آمریکایی بوده و همچنان هست.»
گفتنی است دیروز رسانههای نزدیک کاخ سفید به نقل از منابع آمریکایی گزارش دادند دونالد ترامپ در تماسی مملو از الفاظ رکیک، بنیامین نتانیاهو را بهدلیل تشدید حملات اسرائیل در لبنان بهشدت مورد حمله لفظی قرار داده و از ترس شکست مذاکرات با تهران، مانع اجرای طرح حمله به بیروت شده است.
...........
پایان پیام
نظر شما