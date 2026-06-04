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مقتدی صدر در پی درگذشت آیت‌الله العظمی فیاض پیام تسلیت صادر کرد

۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹
کد مطلب: 1822257
مقتدی صدر در پی درگذشت آیت‌الله العظمی فیاض پیام تسلیت صادر کرد

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، در پیامی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت و این مرجع برجسته شیعه را از چهره‌های اثرگذار حوزه علمیه نجف اشرف توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع برجسته جهان تشیع و عالم سرشناس افغانستانی، پیام تسلیتی صادر کرد.

وی در این پیام، با ابراز اندوه و تأثر فراوان از رحلت این مرجع دینی، نوشت که یکی از چراغ‌های فروزان نجف اشرف و حوزه علمیه این شهر خاموش شده است.

صدر در ادامه پیام خود با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله فیاض، از خداوند متعال خواست تا او را در رحمت و رضوان گسترده خویش جای دهد و راه و روش عالمان بزرگ، سیره علمی و جهادی آنان و میراث برجای‌مانده‌شان همچنان چراغی برای هدایت و پیمودن مسیر کمال باقی بماند.

او همچنین تأکید کرد که «جوهر قلم‌های آنان و فیض خون شهیدانشان» درخت علم و عمل صالح را تا ظهور حضرت امام مهدی(عج) زنده و بارور نگه خواهد داشت.

مقتدی صدر در بخش دیگری از پیام خود برای خود، شیعیان عراق و افغانستان، و نیز بازماندگان این مرجع فقید، صبر، آرامش، رحمت و رضوان الهی را مسئلت کرد.

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پایان پیام/

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