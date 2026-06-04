به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع برجسته جهان تشیع و عالم سرشناس افغانستانی، پیام تسلیتی صادر کرد.

وی در این پیام، با ابراز اندوه و تأثر فراوان از رحلت این مرجع دینی، نوشت که یکی از چراغ‌های فروزان نجف اشرف و حوزه علمیه این شهر خاموش شده است.

صدر در ادامه پیام خود با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله فیاض، از خداوند متعال خواست تا او را در رحمت و رضوان گسترده خویش جای دهد و راه و روش عالمان بزرگ، سیره علمی و جهادی آنان و میراث برجای‌مانده‌شان همچنان چراغی برای هدایت و پیمودن مسیر کمال باقی بماند.

او همچنین تأکید کرد که «جوهر قلم‌های آنان و فیض خون شهیدانشان» درخت علم و عمل صالح را تا ظهور حضرت امام مهدی(عج) زنده و بارور نگه خواهد داشت.

مقتدی صدر در بخش دیگری از پیام خود برای خود، شیعیان عراق و افغانستان، و نیز بازماندگان این مرجع فقید، صبر، آرامش، رحمت و رضوان الهی را مسئلت کرد.

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