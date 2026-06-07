تقدیر نماینده حزب حاکم هند از شجاعت جوانان مسلمان در حادثه مرگبار هتل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی آتش‌سوزی گسترده در یک هتل در منطقه «مالوییا ناگار» (Malviya Nagar) در جنوب شهر دهلی نو (پایتخت هند)، پنج جوان مسلمان که بارها برای نجات گرفتارشدگان وارد ساختمان شعله‌ور شدند، مورد تقدیر گسترده افکار عمومی و حتی یکی از نمایندگان حزب حاکم هند قرار گرفتند. این حادثه مرگبار حدود دو دهه کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.

این آتش‌سوزی روز چهارشنبه در منطقه «هوز رانی» (Hauz Rani) رخ داد و با گسترش دود و شعله‌ها، ساکنان محل، کسبه و نیروهای داوطلب برای امدادرسانی شتافتند. در میان نخستین افراد حاضر در صحنه، «افضل»، «محمد شاهرخ»، «محمد انیس»، «محمد عامر» و «محمد وسیم» بودند که به گفته شاهدان، همراه با نیروهای پلیس دهلی بارها وارد ساختمان شدند و چندین نفر را با به خطر انداختن جان خود به بیرون منتقل کردند.

«ساتیش اوپادهیای» (Satish Upadhyay)، نماینده حزب «بهاراتیا جاناتا» (BJP) از حوزه مالوییا ناگار، با انتشار تصاویر این جوانان در شبکه‌های اجتماعی از آنان تقدیر کرد و نوشت: «درود بر این مردان شجاع» که با انسانیت و شجاعت جان دیگران را نجات دادند. ساکنان محلی نیز نقش این پنج جوان را در شرایطی که وحشت سراسر ساختمان را فرا گرفته بود، تعیین‌کننده توصیف کردند.

در جریان عملیات نجات، شهروندان دیگری نیز مشارکت فعال داشتند. «ریاض‌الدین» ۶۱ ساله که فروشنده تشک در مقابل هتل است، تشک‌های مغازه خود را بیرون آورد تا افرادی که از طبقات بالا می‌پریدند، آسیب کمتری ببینند. وی با وجود زیان مالی حدود ۲۰۰ هزار روپیه گفت از اقدام خود پشیمان نیست، زیرا دست‌کم جان ده نفر نجات یافته است. همچنین «وسیم رضا» از کارکنان بیمارستان «مَکس» (Max Hospital) اعلام کرد به دست‌کم ده نفر عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) انجام داده و «محمد اسرار خان» نیز در انتقال مجروحان و اجساد همکاری کرده است.

مقام‌های رسمی اعلام کردند در مجموع ۴۷ نفر از ساختمان خارج و به بیمارستان منتقل شدند. در میان جان‌باختگان، اتباعی از ۹ کشور آفریقایی و دو شهروند ترکمنستان حضور دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هتل بدون مجوز الزامی آتش‌نشانی فعالیت می‌کرده و تنها برای شش اتاق مجوز داشته، در حالی که بیش از ۲۰ اتاق در آن دایر بوده است. پلیس مالک هتل، «لوکش باجاج» (Lokesh Bajaj)، را بازداشت و پرونده قضایی علیه وی تشکیل داده است. این حادثه بار دیگر موضوع نظارت ایمنی ساختمان‌های تجاری در پایتخت هند را در کانون توجه قرار داده است؛ در حالی که فداکاری جوانان مسلمان در این فاجعه، به عنوان نمادی از ایثار و انسان‌دوستی مورد تحسین گسترده قرار گرفته است.

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