به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کیم یو جونگ، مقام ارشد کره شمالی، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد، اعلام کرد: وضعیت ما به عنوان یک قدرت هسته‌ای مطلقاً غیرقابل مذاکره است.

وی افزود: کره شمالی هیچ تهدیدی را تحمل نخواهد کرد.

پکن و پیونگ‌یانگ روز جمعه اعلام کردند که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، از ۸ تا ۹ ژوئن به کره شمالی سفر خواهد کرد.

پس از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به چین، کاخ سفید اعلام کرد که شی جین پینگ و دونالد ترامپ هدف مشترک خود برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی را مجدداً تأیید کردند.

پکن جزئیات مذاکرات را فاش نکرده، اما اعلام کرده است که چین به روش خود برای حل و فصل سیاسی مسئله هسته‌ای کره شمالی تلاش می‌کند.

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