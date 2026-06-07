حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل، یک ساختمان مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، این حمله با شلیک سه موشک انجام شده و دو واحد مسکونی در داخل ساختمان مورد اصابت قرار گرفته است.

در جریان این حمله، شمار زیادی از شهروندان زخمی شدند و خسارت‌های قابل توجهی نیز به اموال و ساختمان‌های اطراف وارد شد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که این حمله دو واحد مسکونی در دو ساختمان در منطقه «تحویطة الغدیر» در نزدیکی «المریجه» و حوالی «ایستگاه الهاشم» را هدف قرار داده است.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد: ارتش رژیم صهیونیستی حمله‌ای را به مقر حزب‌الله در حومهٔ جنوبی بیروت انجام داده است.

شبکه ۱۵ اسرائیل خبر داد مسئولان رژیم صهیونیستی پیش از حمله به جنوب بیروت، آمریکا را در جریان آن قرار داده‌اند.

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