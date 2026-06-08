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مراسم باشکوه عید غدیر در سیدپور بنگلادش برگزار شد

۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
کد مطلب: 1824500
مراسم باشکوه عید غدیر در سیدپور بنگلادش برگزار شد

شرکت‌کنندگان در مراسم عید بزرگ غدیر، از بخش‌های مختلفی از جمله سخنرانی پیرامون واقعه تاریخی غدیر، نمایش مستند، اجرای نمایش کوتاه، مسابقه علمی و همچنین آیین تجلیل از معلمان بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت ایام عید بزرگ غدیر، مرکز آموزش اسلامی کادتی حضرت بقیةالله(عج) و حضرت فاطمه زهرا(س) در شهر سیدپور واقع در منطقه نیلفاماری بنگلادش، برنامه‌ای آموزشی و فرهنگی برگزار کرد.

این مراسم با حضور بیش از یک هزار نفر از مؤمنان و علاقه‌مندان برگزار شد و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید.

در ادامه برنامه، شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلفی از جمله سخنرانی پیرامون واقعه تاریخی غدیر، نمایش مستند، اجرای نمایش کوتاه، مسابقه علمی و همچنین آیین تجلیل از معلمان بهره‌مند شدند.

سخنران اصلی این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شهاب‌الدین مشایخی بود که در سخنان خود به تبیین آموزه‌های امامت پرداخت و بر اهمیت شناخت امام عصر حضرت مهدی(عج) تأکید کرد.

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