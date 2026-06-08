مراسم باشکوه عید غدیر در سیدپور بنگلادش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت ایام عید بزرگ غدیر، مرکز آموزش اسلامی کادتی حضرت بقیةالله(عج) و حضرت فاطمه زهرا(س) در شهر سیدپور واقع در منطقه نیلفاماری بنگلادش، برنامه‌ای آموزشی و فرهنگی برگزار کرد.

این مراسم با حضور بیش از یک هزار نفر از مؤمنان و علاقه‌مندان برگزار شد و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید.

در ادامه برنامه، شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلفی از جمله سخنرانی پیرامون واقعه تاریخی غدیر، نمایش مستند، اجرای نمایش کوتاه، مسابقه علمی و همچنین آیین تجلیل از معلمان بهره‌مند شدند.

سخنران اصلی این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شهاب‌الدین مشایخی بود که در سخنان خود به تبیین آموزه‌های امامت پرداخت و بر اهمیت شناخت امام عصر حضرت مهدی(عج) تأکید کرد.

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