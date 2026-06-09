به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین دوره رویداد «دهکده جهانی مسلمانان» (Global Muslim Village) روز شنبه هفتۀ جاری در شهر لسآنجلس آمریکا با حضور بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از اعضای جامعه مسلمانان، نمایندگان کنسولگریها، فعالان اجتماعی و غرفهداران برگزار شد. این برنامه به میزبانی دفتر منطقه لسآنجلس شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR-LA)، موسوم به بزرگترین گروه مسلمان آمریکا، و کنسولگری جمهوری اندونزی برگزار شد و به نمایش تنوع فرهنگی و اجتماعی مسلمانان در جوامع مختلف اختصاص داشت.
این رویداد خانوادگی و چندفرهنگی با برپایی بازارچه جهانی، غرفههای غذای حلال و غرفههای فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف همراه بود. در این فضا نمایندگیها و گروههای اجتماعی مرتبط با کشورهای گوناگون حضور داشتند و بخشی از برنامه نیز به نمایش فیلمهایی با محور عدالت اجتماعی اختصاص یافت که توسط برگزارکنندگان برنامهریزی شده بود.
در بخش فرهنگی این برنامه نیز اجراهای متنوعی از هنرهای سنتی کشورهای مسلمان برگزار شد.
نمایندگانی از جامعه مسلمانان آفریقاییتبار آمریکا و همچنین نمایندگان کنسولگریهای کشورهای جمهوری آذربایجان، بلیز، غنا، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان، سنگال، سیرالئون و ترکیه نیز در این رویداد حضور داشتند و در قالب غرفههای فرهنگی و دیپلماتیک به معرفی میراث فرهنگی و اجتماعی کشورهای خود پرداختند.
«حسام ایلوش» مدیر اجرایی CAIR-LA در سخنانی هدف از برگزاری این رویداد را برجسته کردن تنوع فرهنگی جهان اسلام دانست و گفت دهکده جهانی مسلمانان فرصتی برای گردهمآوردن فرهنگها و میراث گوناگون امت اسلامی است. او با اشاره به افزایش موارد اسلامهراسی در آمریکا تأکید کرد که آشنایی بیشتر مردم با فرهنگها و ارزشهای اسلامی و تقویت درک متقابل میان جوامع، یکی از راههای مؤثر برای مقابله با نفرت و تعصب ضد مسلمانان است.
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