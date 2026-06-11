روایت رسانۀ آمریکایی از نقش حیاتی مسلمانان در این سرزمین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری تحلیلی «ویسکانسین اگزمینر» در یادداشتی به قلم «مسعود اختر»، کارآفرین و بنیان‌گذار کارزار «ما بسیاریم؛ متحد علیه نفرت»، به بررسی نقش تاریخی و اثرگذار مسلمانان در پیشرفت ایالات متحده پرداخته است. متن بخش‌هایی از این یادداشت بدین شرح است:

داستان آمریکا را نمی‌توان بدون شناسایی دستاوردهای فوق‌العاده مسلمانان به‌درستی روایت کرد. بسیار پیش از هیاهوهای سیاسی امروز و لفاظی‌های تفرقه‌انگیز، مسلمانان با نیروی کار، دانش، فداکاری و ایمان تزلزل‌ناپذیر خود، در ساختن این سرزمین سهیم بوده‌اند. از پزشکی و تجارت تا خدمات مدنی، مسلمانان برای نسل‌ها روح و بنیادهای این کشور را تقویت کرده‌اند. در زمانی که برخی تلاش می‌کنند آن‌ها را «بیگانه» جلوه دهند، واقعیت این است که مسلمانان نه برای تضعیف، بلکه برای بنای این جامعه آمده‌اند و امروز بخشی از «ضربان قلب» آمریکا هستند.

از زنجیرهای بردگی تا بنای اقتصادی

تاریخ‌نگاران تخمین می‌زنند که تعداد قابل‌توجهی از آفریقایی‌های دربند که به آمریکا آورده شدند، مسلمان بودند. اگرچه آن‌ها از آزادی، زبان و هویت خود محروم شدند، اما سنت‌های علمی، انضباط و ایمان خود را حفظ کردند. حتی در زیر شلاق ظلم‌های تصورناپذیر، کار و تلاش آن‌ها پایه‌های اقتصادی آمریکای اولیه را بنا نهاد. فداکاری این بردگان مسلمان، بخشی جدایی‌ناپذیر از ظهور و پیشرفت این سرزمین در سده‌های گذشته بوده است.

سازندگان گمنام؛ از آجرِ ساختمان‌ها تا اتاق‌های جراحی

نسل‌های پیاپی از مهاجران مسلمان، آمریکا را «آجر به آجر» ساختند. آن‌ها در محله‌هایی که بسیاری ترکشان کرده بودند، کسب‌وکارهای کوچک، کارخانه و مراکز خدماتی راه‌اندازی کردند. این خانواده‌ها با کار در شیفت‌های مضاعف و صرف‌نظر از رفاه شخصی، تمام دارایی خود را صرف تحصیل فرزندانشان کردند. مسیر زندگی آن‌ها بازتاب‌دهنده جوهره اصلی تلاش و امید است؛ کسانی که از هیچ، فرصت‌های اقتصادی بزرگی برای نسل‌های آینده خلق کردند.

پیشگامان علم و اقتصاد نوین

امروز هزاران پزشک مسلمان در دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق آمریکا، جایی که با کمبود شدید مراقبت‌های بهداشتی روبروست، به خدمت‌رسانی مشغول‌اند. دانشمندان، مهندسان و کارآفرینان مسلمان در خط مقدم نوآوری‌های تکنولوژیک و اکتشافات پزشکی قرار دارند. شرکت‌های تحت مالکیت مسلمانان نه تنها میلیاردها دلار به اقتصاد محلی تزریق می‌کنند، بلکه فرصت‌های شغلی بی‌شماری را برای تمامی شهروندان فراهم کرده‌اند.

محمدعلی کلی و میراث مقاومت؛ پاسخ به نفرت با انسانیت

یکی از درخشان‌ترین الگوهای این حضور، محمدعلی کلی است؛ قهرمانی که نه تنها برترین ورزشکار تاریخ، بلکه یکی از شجاع‌ترین صداهای اخلاقی بود. او بر سر باورهایش ایستاد، حتی وقتی به قیمت از دست دادن عنوان قهرمانی و سال‌های طلایی حرفه‌اش تمام شد. علاوه بر او، هزاران مسلمان در لباس‌های رسمی از مجلس گرفته تا قضاوت، وفاداری خود را به ارزش‌های انسانی و امنیت ملی ثابت کرده‌اند؛ میهن‌پرستی که شایسته احترام است، نه سوءظن.

عبور از سایه ۱۱ سپتامبر

پس از تراژدی ۱۱ سپتامبر، جامعه مسلمان با موجی از تبعیض و نفرت روبرو شد. مساجد تخریب شدند و خانواده‌ها در ترس زندگی کردند. اما در پاسخ به این فشارها، مسلمانان به جای گوشه‌گیری، بیشتر به خدمات مدنی و خیریه روی آوردند. آن‌ها با راه‌اندازی طرح‌های بین‌الادیانی، اطعام بی‌خانمان‌ها و کمک به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، ثابت کردند که پاسخ نفرت را نه با نفرت، بلکه با انسانیت می‌دهند.

داستان‌های شگفت‌انگیز تغییر

نمونه‌های نمادینی از قدرت ایمان در تغییر قلب‌ها وجود دارد؛ مانند «ریچارد مک‌کینی»، سرباز سابق ارتش که قصد بمب‌گذاری در مسجدی را داشت اما پس از آشنایی با حقیقت اسلام، رئیس همان مسجد شد. یا دکتر «عبدالمنعم جیتموند» که در دادگاه، قاتل فرزندش را بخشید و او را در آغوش گرفت. این داستان‌ها و جنبش‌هایی مانند «ما بسیاریم - متحد علیه نفرت» در ایالت ویسکانسین، نشان می‌دهند که چگونه پیوند انسانی می‌تواند بر دیوارهای بلندی که سیاستمداران و رسانه‌های اجتماعی ساخته‌اند، غلبه کند.

اسلام، تاروپود جدایی‌ناپذیر آینده

در دوران پاندمی کرونا، کادر درمان مسلمان با به خطر انداختن جان خود در خط مقدم ایستادند و مساجد بدون در نظر گرفتن دین و نژاد، بسته‌های حمایتی توزیع کردند. حقیقت نهایی این است که عظمت یک ملت از تنوع آن سرچشمه می‌گیرد. مسلمانان باری بر دوش آمریکا نیستند، بلکه بخشی از قدرت، نوآوری و تاب‌آوری آن هستند. آن‌ها نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی داستان زندگی در این سرزمین حضور دارند و نادیده گرفتن آن‌ها، خیانت به ارزش‌های انسانی است.

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