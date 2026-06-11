ترامپ باز هم توهم زد؛ جزیره خارک را تصرف خواهیم کرد! 

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور متوهم آمریکا در جدیدترین پست خود در شبکه های اجتماعی نوشت: ایالات متحده امشب هم به ایران حمله خواهد کرد؛ ایرانی که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانههای راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندیهای دفاعی آن، همراه با بخش عمدهای از قابلیتهای تهاجمیاش، از بین رفته است.
در آیندهای نهچندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد.
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