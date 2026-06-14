به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ندا ابراهیم خبرنگار الجزیره در رام الله گزارش کرد همزمان با نزدیک شدن به زمان رأی‌گیری انتخابات کنست در ماه اکتبر و افزایش بحث‌ها درباره آتش‌بس، بنیامین نتانیاهو با موجی از انتقادها نه‌تنها از سوی احزاب مخالف، بلکه از جانب برخی اعضای ائتلاف حاکم خود نیز روبه‌رو شده است؛ وضعیتی که از عمیق‌تر شدن شکاف‌های سیاسی در اسرائیل حکایت دارد.

منتقدان می‌گویند نتانیاهو در تحقق اهدافی که طی ماه‌های گذشته به افکار عمومی وعده داده بود ناکام مانده و همین مسئله باعث شده است جایگاه سیاسی او بیش از پیش متزلزل شود. طبق گزارش، برخی چهره‌های راست‌گرا، از جمله ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ، مخالفت خود را با هرگونه عقب‌نشینی یا توقف حملات به لبنان آشکارا بیان کرده‌اند و خواستار ادامه سیاست‌های جنگ‌افروزانه شده‌اند.

الجزیره می‌افزاید در فضای سیاسی اسرائیل، بسیاری از سیاستمداران تلاش می‌کنند خود را از عملکرد نتانیاهو فاصله دهند و مسئولیت آنچه شکست‌های راهبردی دولت می‌خوانند، متوجه نخست‌وزیر کنند. آنها معتقدند رژیم نتانیاهو نتوانسته به اهداف اعلامی خود دست یابد و در عین حال روابطش با متحدان اصلی، به‌ویژه واشنگتن، نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

با نزدیک شدن به انتخابات، رقبای سیاسی نتانیاهو این وضعیت را فرصتی برای تضعیف بیشتر او می‌دانند. در مقابل، برخی تحلیلگران بر این باورند که نخست‌وزیر اسرائیل ممکن است برای تغییر فضای سیاسی و امنیتی، به تشدید تنش‌ها یا اقدامات نظامی تازه متوسل شود؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاشی برای فرار از فشارهای سیاسی داخلی ارزیابی می‌کنند.

ندا ابراهیم در ادامه تأکید کرد آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید، افزایش اختلافات در درون ساختار سیاسی اسرائیل و زیر سؤال رفتن نتانیاهو در حفظ انسجام ائتلاف حاکم است؛ وضعیتی که می‌تواند آینده سیاسی او را با ابهام بیشتری مواجه کند.

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