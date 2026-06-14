تدارک اسرائیل برای کاهش عملیات در لبنان در سایه توافق آمریکا و ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه عبری «کان» گزارش داد: اسرائیل در تلاش است تا با مدیریت شدت درگیری‌ها در عمق خاک لبنان، مانع از تحت‌الشعاع قرار گرفتن یا آسیب دیدن توافق احتمالی آمریکا و ایران شود. با این وجود، فضای حاکم بر محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل به‌شدت منفی است.

گزارش «کانال ۱۲» اسرائیل به نقل از کارشناسان و مسئولان ارشد این رژیم نشان می‌دهد که مفاد این تفاهم‌نامه، ضربه‌ای به منافع امنیتی تل‌آویو محسوب می‌شود؛ چراکه بسیاری از دغدغه‌های اصلی اسرائیل در این توافق نادیده گرفته شده است.

طبق تحلیل‌های مطرح‌شده در این گزارش، محورهای نگران‌کننده برای اسرائیل عبارتند از:

نقص در پرونده هسته‌ای: گزارش‌ها حاکی از آن است که روند غنی‌سازی اورانیوم تنها به «کاهش غلظت» تغییر یافته و موضوع برنامه موشکی ایران به کلی از متن توافق حذف شده است.

استمرار نفوذ منطقه‌ای: منتقدان در تل‌آویو معتقدند که تهران نه تنها ملزم به توقف حمایت از نیروهای نیابتی خود نشده، بلکه توافق جدید عملاً به تحکیم مجدد پیوند میان ایران و حزب‌الله منجر خواهد شد.

این تحولات موجب شده است تا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای بررسی ابعاد این توافق و تبعات آن بر امنیت اسرائیل، شامگاه فردا جلسه فوری «کابینه امنیتی» (کابینت) را تشکیل دهد تا استراتژی خود را در قبال وضعیت جدید تعیین کند.

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