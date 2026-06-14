دستورالعمل‌ مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان برای برگزاری مراسمات محرم در سایه جنگ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علامه شیخ علی الخطیب، نایبرئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در آستانه فرا رسیدن ماه محرم ۱۴۴۸ هجری، بیانیهای خطاب به مردم لبنان صادر کرد.
وی در این بیانیه با اشاره به شرایط دشوار ناشی از «تجاوزات نظامی در مناطق مختلف»، تأکید کرد که وضعیت فعلی و آوارگیها، خللی در اراده مؤمنان برای احیای شعائر حسینی ایجاد نخواهد کرد.
شیخ علی الخطیب با گرامیداشت یاد شهدا و ستودن مقاومت مردم در جنوب لبنان، بر ضرورت برگزاری این آیینها مطابق با آموزههای اهلبیت (ع) تأکید کرد. با این حال، به دلیل شرایط بحرانی، مجلس اعلای اسلامی شیعیان توصیههای مهمی را برای برگزارکنندگان مجالس تعیین کرده است:
مدیریت محلی: در مناطق تحت بمباران، تصمیم نهایی درباره کیفیت و نحوه برگزاری مراسم به برگزارکنندگان بومی واگذار شده است.
پروتکلهای امنیتی: در مناطق امن، مجالس باید با هماهنگی دقیق نیروهای نظامی و امنیتی برگزار شده و از ایجاد آلودگی صوتی برای عموم مردم پرهیز شود.
محدودیتهای فیزیکی و زمانی: برگزاری مراسم باید صرفاً در فضای سرپوشیده باشد. همچنین از برپایی راهپیماییهای سنتی (بهویژه با موتورسیکلت) و تجمع در فضای باز خودداری شود. زمان برگزاری مراسم نیز به ساعات روز (پیش از غروب آفتاب) محدود شده است.
تمرکز بر وحدت: بیانیه از خطبای مراسم خواسته است که با الهام از سیره ائمه اطهار (ع)، محتوای مجالس را به سمت تقویت وحدت ملی سوق داده و از هرگونه سخنرانی تحریکآمیز مذهبی پرهیز کنند.
این دستورالعملها با هدف حفظ جان عزاداران و همراستایی با شرایط خاص امنیتی در لبنان صادر شده و مجلس اعلای اسلامی شیعیان نسبت به رعایت دقیق این موارد توسط هیئتهای مذهبی ابراز امیدواری کرده است.
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