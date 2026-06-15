بخت جدی قهرمانی در آمریکا، کشوری که ترامپ اصلا دوست ندارد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی نوشت که هیچ کشور اروپایی به اندازه اسپانیا موجب خشم دونالد ترامپ نشده است و اکنون مادرید امیدوار است با قهرمانی در جام جهانی، در برابر رئیس‌جمهوری که بارها از دولت این کشور انتقاد کرده، به یک پیروزی نمادین دست یابد.

در خط مقدم مقاومت در برابر موج راست‌گرایی

به نوشته پولیتیکو، «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا طی ماه‌های اخیر بر سر جنگ علیه ایران، هزینه‌های دفاعی ناتو و همچنین جنگ غزه، درگیری‌های لفظی شدیدی با ترامپ داشته است. این رسانه به نقل از «پاکو کاماس» رئیس بخش افکار عمومی مؤسسه ایپسوس نوشت: «هیچ نخست‌وزیری تاکنون تا این اندازه به خاطر مقابله با ترامپ در عرصه بین‌المللی شناخته نشده یا چنین موضع ضدآمریکایی اتخاذ نکرده است.» وی افزود سانچز در حال قرار گرفتن «در خط مقدم مقاومت در برابر موج ارتجاعی است که اروپا و غرب را دربر گرفته است.»

پولیتیکو با استناد به یک نظرسنجی عمومی گزارش داد که حدود دوسوم شهروندان اسپانیا از انتقادهای ترامپ علیه کشورشان حمایت نمی‌کنند. همچنین طبق نظرسنجی مؤسسه مستقل ۴۰db، حدود ۸۲ درصد اسپانیایی‌ها ترامپ را «تهدیدی برای صلح جهانی» می‌دانند؛ رقمی که از نگاه این رسانه از هر رهبر جهانی دیگری بالاتر است.

تنش بر سر ناتو

این گزارش، اختلاف بر سر بودجه نظامی را نقطه آغاز تیرگی روابط واشنگتن و مادرید توصیف می‌کند. به نوشته پولیتیکو، در حالی که ترامپ متحدان ناتو را برای پذیرش هدف اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تحت فشار قرار داد، اسپانیا اصرار کرد هزینه‌های خود را در سطح ۲.۱ درصد نگه دارد. سانچز استدلال کرد اجرای هدف پنج درصدی به معنای «حذف مزایای بیکاری، بیماری و زایمان، کاهش ۴۰ درصدی همه حقوق‌های بازنشستگی یا نصف شدن سرمایه‌گذاری دولت در آموزش» خواهد بود.

پولیتیکو نوشت ترامپ در واکنش، اسپانیا را «عقب‌مانده» توصیف کرد و بارها با لحنی تحقیرآمیز از این کشور نام برد. وی حتی گفته بود: «صادقانه بگویم، شاید باید آنها را از ناتو بیرون بیندازید.» این رسانه همچنین به نقل از ترامپ نوشت که او در ماه مارس گفته بود: «ما برندگان زیادی داریم، اما اسپانیا یک بازنده است.»

ایران و غزه؛ دو جبهه اصلی اختلاف

به گزارش پولیتیکو، جنگ خاورمیانه بر شدت اختلافات دو طرف افزود. اسپانیا اجازه نداد آمریکا از پایگاه‌های نظامی مشترک در خاک این کشور برای حمله به ایران استفاده کند و سانچز این حملات را «غیرقابل توجیه و خطرناک» خواند. پس از آن ترامپ تهدید کرد تمامی روابط تجاری با اسپانیا را قطع خواهد کرد؛ هرچند به نوشته این رسانه، به دلیل پیوندهای عمیق تجاری مادرید با اتحادیه اروپا، چنین اقدامی تاکنون عملی نشده است.

پولیتیکو همچنین یادآور شد که دولت سانچز از منتقدان جدی عملیات نظامی اسرائیل در غزه بوده است. اسپانیا در سال ۲۰۲۴ همراه با ایرلند و نروژ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و دولت سانچز نخستین دولت عضو اتحادیه اروپا بود که دولت «بنیامین نتانیاهو» را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد.

«سبز، عزیزم، سبز» در تقابل با «حفاری کن، عزیزم، حفاری کن»

نشریه آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی نوشت که شکاف میان دولت اسپانیا و دولت ترامپ تنها به حوزه‌ی سیاست خارجی محدود نمی‌شود. «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا، در واکنشی مستقیم به شعار مشهور دونالد ترامپ یعنی «حفاری کن، عزیزم، حفاری کن» ــ که نماد حمایت از توسعه سوخت‌های فسیلی است ــ شعار متقابلِ «سبز، عزیزم، سبز» را مطرح کرده است. او با این شعار بر ضرورت گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید دارد؛ به‌طوری که دولت اسپانیا هدف‌گذاری کرده است تا سال ۲۰۳۰، حدود ۸۱ درصد از برق این کشور را از منابع پاک و تجدیدپذیر تأمین کند.

پولیتیکو در ادامه خاطرنشان کرد که تقابل این دو دیدگاه در موضوع مهاجرت نیز به وضوح دیده می‌شود. در حالی که ترامپ بر سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی تأکید دارد، دولت اسپانیا از مهاجرت دفاع کرده و فرآیند قانونی‌کردن وضعیت دست‌کم نیم میلیون نیروی کار خارجی فاقد مجوز را آغاز کرده است.

سانچز پیش‌تر در مقاله‌ای در روزنامه «نیویورک تایمز» هشدار داده بود که کشورهای غربی در صورت عدم پذیرش مهاجران، با «افول شدید جمعیتی» مواجه خواهند شد. او همچنین در انتقادی تلویحی از رویکردهای ترامپ، سیاست‌های مهاجرتی برخی کشورها را «غیرقانونی و بی‌رحمانه» توصیف کرده بود.

گفتنی است امشب ساعت ۲۰:۳۰ اسپانیا نمایش خود را در این رقابت‌ها رسما با صف‌آرایی تیم کیپ‌ورد آغاز خواهد کرد.

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