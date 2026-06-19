ترامپ: اگر من نبودم، اسرائیل وجود نداشت

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با آکسیوس در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که بقای اسرائیل به حمایت‌های او وابسته بوده و در عین حال از لزوم مهار رفتارهای نخست‌وزیر این رژیم سخن گفت.

ترامپ در این مصاحبه که بخشهایی از آن شب گذشته منتشر شده بود افزود، «اگر من نبودم، اسرائیل امروز وجود نداشت.» وی همچنین درباره روابط خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت: «روابط ما خوب است، اما باید او را کمی عاقل نگه داریم.»

او در پاسخ به این سوال که آیا قادر خواهید بود اسرائیل را از حمله به لبنان باز دارید؟ نیز مدعی شد، بله. چون آنها احترام زیادی برای من قائل هستند و هر چه بگویم گوش می‌کنند.

این اظهارات ترامپ درحالیست که اسرائیل کاتز وزیر جنگ اسرائیل روز جمعه در مصاحبه با کانال 14 این رژیم بر ادامه حضور نظامی این رژیم در مناطق اشغالی لبنان، سوریه و غزه تأکید کرد و گفت هیچ طرفی نمی‌تواند برای اسرائیل تعیین تکلیف کند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به انتقاد جمهوری‌خواهان تندرو از توافق اخیر با ایران واکنش نشان داد و گفت، «برخی افرادی که زمانی برایشان احترام قائل بودم، دیگر برایم قابل احترام نیستند. آنها تندرو هستند.» رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به انتقادها درباره فاصله گرفتن توافق از خواسته‌های اولیه واشنگتن، مدعی شد نتیجه حاصل‌شده در عمل به معنای «تسلیم بی‌قید و شرط» ایران و حتی «تغییر رژیم» است؛ ادعایی که جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نکرد.

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