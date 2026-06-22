آمریکا مجوز موقت ۶۰ روزه برای فروش نفت ایران صادر کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد: وزارت خزانهداری یک مجوز عمومی موقت ۶۰ روزه صادر کرده است که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشأ ایران را تا ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) مجاز میداند.
بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تأمین خدمه، سوخترسانی، ثبت و پرچمگذاری کشتیها و عملیات نجات دریایی مجاز خواهند بود.
طبق این مجوز، واردات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشأ ایران به آمریکا نیز در صورتی که بخشی از فرایند فروش، تحویل یا تخلیه مجاز باشد، امکانپذیر خواهد بود. این مجوز همچنین شامل کشتیهایی میشود که پیشتر تحت تحریمهای مرتبط با ایران قرار گرفته بودند.
بسنت افزود: در راستای گفتوگوهای سازنده و در حال انجام در سوئیس، ایران متعهد شده است که عبور و مرور آزاد و بدون محدودیت از تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را بدهد.
وی تصریح کرد: بهعنوان بخشی از چارچوب این توافق، وزارت خزانهداری ایالات متحده یک مجوز عمومی موقت ۶۰ روزه صادر کرده است که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز میکند.
پیش از این، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره نتایج مذاکرات سوئیس به میانجیگری پاکستان و قطر اعلام کرده بود: میانجیگری خستگیناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفتهای بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد.
وزیر خارجه ایران تصریح کرد: همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از داراییهای مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.
متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (به وقت ایران) توسط روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد.
مسعود پزشکیان رئیسجمهوری ایران و دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را بهصورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند
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