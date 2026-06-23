به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرارسیدن ایام عاشورا و بزرگداشت شهادت امام حسین (ع)، اهل بیت (ع) و یاران ایشان، مراسم‌های عزاداری روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ در چند منطقه از ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد.

بر اساس این گزارش، یکی از این مراسم‌ها در محوطه مجتمع امام مجتبی (ع) در منطقه «سان تیریز» برگزار شد و شماری از علما، چهره‌های اجتماعی، خانواده‌های شهدا و گروهی از ساکنان در آن حضور داشتند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. سپس شیخ خلیل رزق به مناسبت عاشورا سخنرانی کرد و در ادامه، سید علی حجازی به قرائت سیره امام حسین (ع) پرداخت. حاضران نیز با اجرای نوحه‌ها و آیین‌های مرسوم عزاداری، در سوگ این مناسبت مذهبی شرکت کردند.

همچنین مراسم دیگری برای بزرگداشت عاشورا در «خیمه الزهراء (ع)» و محوطه مسجد العباس در منطقه «حی السلم» با حضور جمعی از شرکت‌کنندگان برگزار شد.

مراسم دیگری نیز در «روضه جنة الزهراء (ع)» در منطقه «الکفاءات» برگزار شد و شماری از مؤمنان در آن حضور یافتند.

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