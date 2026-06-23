ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به روستاهای جنوب لبنان؛ هدف قرار دادن غیرنظامیان و نیروهای امدادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، نیروهای این رژیم در جریان مراسم دفن در شهرک حداثا و در حالی که ارتش لبنان نیز در محل حضور داشت، به سمت حاضران تیراندازی کردند.

همچنین در النبطیه الفوقا، تیم دفاع مدنی هنگام بیرون کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند. هم‌زمان، تانک‌های مرکاوا و یک بولدوزر نیز در نزدیکی قبرستان حداثا مستقر شدند.

در ادامه این تحرکات، یک بمب صوتی در اطراف برعشیت در جنوب لبنان پرتاب شد. پهپادهای این رژیم نیز به سوی شهرک کفرتبنیت و همچنین در اطراف عیتا الجبل بمب صوتی انداختند.

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