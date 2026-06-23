به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و شورای ملی تحقیقات علمی لبنان تخمین زدند که خسارت مستقیم به ساختمانها در جنوب لبنان در طول جنگ اخیر رژیم صهیونیستی به این کشور، ۱.۳۸ میلیارد دلار و حجم تقریبی آوار آن تقریباً ۳.۱ میلیون متر مکعب بوده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، دو طرف در بیانیهای مشترک، اعلام کردند که این یافتهها شامل ارزیابی سریع خسارات انجام شده بین اکتبر ۲۰۲۵ و آوریل ۲۰۲۶ است که مناطقی در جنوب رودخانه لیطانی از جمله مناطق حومه شهرهای بنت جبیل، مرجعیون، نبطیه، صور و صیدا را پوشش میدهد. این ارزیابی، ارزیابی قبلی انجام شده در بیروت و جبل لبنان را تکمیل میکند.
طبق این بیانیه، ۱۱۰۹۵ ساختمان به طور کامل تخریب شده و ۱۷۸۹۱ واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار داده است. ۲۲۴۲ ساختمان دیگر نیز به طور جزئی آسیب دیدهاند (۵۲۱۹ واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار دادهاند) و ۹۳۱۱ ساختمان نیز آسیب جزئی دیدهاند (۱۸۲۸۲ واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار دادهاند).
در این بیانیه خاطرنشان شده است که این ارزیابی شامل زیرزمینها یا تأسیسات زیرزمینی و همچنین آسیب به زیرساختهای حیاتی مانند جادهها، پلها و شبکههای برق، آب و ارتباطات نمیشود.
طبق این بیانیه، این ارزیابی بر اساس مقایسه تصاویر ماهوارهای اخذ شده با وضوح بالا در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ با تصاویر مرجع از ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شده است.
رژیم صهیونیستی از ۲ مارس، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرده و خانهها را به ویژه در جنوب این کشور بمباران و تخریب کرده است. طبق دادههای وزارت بهداشت لبنان، این حمله منجر به ۴۱۰۶ شهید، ۱۲۱۵۳ زخمی و بیش از یک میلیون آواره شده است.
آتشبس در جنوب لبنان از عصر روز شنبه هفته جاری پس از تهدید ایران به تعلیق تفاهمنامه امضا شده با آمریکا برای پایان دادن به جنگ در همه جبههها به صورت عملی برقرار شده است.
برخی از ساکنان منطقه جنوب لبنان طی روزهای گذشته شروع به بازگشت به این منطقه برای بررسی خانهها و مشاغل خود کردند، اما ارتش لبنان از آنها خواسته است که بازگشت خود به روستاها و شهرهای مرزی را به تعویق بیندازند.
«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که ارتش این رژیم تا زمانی که لازم باشد در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.
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