وزیر اول اسکاتلند: دولت من قاطعانه در کنار مسلمانان ایستاده! + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جان سوینی، وزیر اول اسکاتلند، در پی سلسله حملات مشکوک و خشونت‌بار علیه مسلمانان در شهر ادینبورگ، با حضور در مساجد این شهر، «بروم‌هاوس» و «آناندیل»، با جامعه مسلمانان این شهر دیدار کرد. این بازدید در حالی انجام شد که این شهر روزهای پرتنشی را پس از حوادث اخیر پشت سر می‌گذارد.

جان سوینی (راست)

آغاز این حوادث از شامگاه جمعه گذشته بود؛ جایی که دو مرد در نزدیکی مسجد «بروم‌هاوس» هدف حمله قرار گرفتند. این ماجرا با گزارش‌های متعددی از ضرب و شتم، سرقت، تهدید و تخریب اموال عمومی در سطح شهر همراه شد که در مجموع منجر به زخمی شدن ۵ نفر گشت. در همین راستا، یک مرد ۳۶ ساله بازداشت و تفهیم اتهام شده است که به‌زودی در دادگاه عالی ادینبورگ حاضر خواهد شد.

سوینی با ادبیاتی صریح، این حملات را «شنیع» خواند و تأکید کرد: «نفرت در خیابان‌های ما غیرقابل قبول است.» وی ضمن ابراز همدردی عمیق با آسیب‌دیدگان، تصریح کرد که هیچ فردی در اسکاتلند نباید به دلیل هویت یا اعتقاداتش، ترس از هدف قرار گرفتن داشته باشد. وزیر اول اسکاتلند متعهد شد که تمام عاملان این خشونت‌ها با عدالت روبرو خواهند شد.

وزیر اول اسکاتلند در ادامه خطاب به مسلمانان گفت: «دولت من قاطعانه در کنار جامعه مسلمانان ایستاده است.» او تأکید کرد که اعمال نفرت‌انگیز هرگز تعریف‌کننده اسکاتلند نخواهد بود، بلکه ارزش‌های مشترک شامل احترام، شمول و شفقت است که هویت ملی اسکاتلند را شکل می‌دهد.

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