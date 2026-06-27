به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایلی لیئون، نویسنده روزنامه «معاریو»، با اشاره به گزارشی از «والاستریت ژورنال» نوشت که پایگاه دریایی آمریکا در بحرین، مقر ناوگان پنجم، از جمله مراکزی بوده که در حملات اخیر آسیبهای قابل توجهی دیده است. بر اساس این گزارش، ساختمان فرماندهی، چندین مرکز عملیاتی و ایستگاههای ارتباطات ماهوارهای هدف قرار گرفتهاند و هزینه بازسازی این پایگاه تنها در بخش عمرانی حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این گزارش همچنین از وارد آمدن خسارت به پایگاههای «علی السالم» در کویت، «الظفره» در امارات و «امیر سلطان» در عربستان خبر میدهد.
در مقابل، ارتش آمریکا اعلام کرده است که با وجود حملات گسترده، هیچ نیرویی در پایگاه بحرین کشته نشده و روند عملیات نظامی مختل نشده است. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد ایران بیش از هشت هزار موشک و پهپاد شلیک کرده، اما تنها دو مورد از آنها موجب خسارت به نیروهای آمریکایی شده است. با این حال، وزارت دفاع آمریکا از ارائه برآورد رسمی درباره میزان خسارتهای مالی خودداری کرده و برخی گزارشهای پژوهشی، هزینه کلی جنگ را حدود ۴۰ میلیارد دلار و خسارت مستقیم به پایگاههای آمریکا در منطقه را بین ۲.۲ تا ۵.۱ میلیارد دلار برآورد کردهاند.
به نوشته معاریو، مجموعه این تحولات موجب شده است واشنگتن گزینه کاهش حضور نظامی در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و انتقال بخشی از زیرساختها و مراکز فرماندهی به مناطق امنتر را بررسی کند. این گزارش همچنین مدعی است که انتقال برخی ظرفیتهای نظامی و فرماندهی به سرزمینهای اشغالی یکی از گزینههای مورد بررسی است؛ هرچند تاکنون هیچ مقام آمریکایی بهطور رسمی این موضوع را تأیید نکرده است.
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