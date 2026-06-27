به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عماشا در این یادداشت مینویسد که این رسانهها در مقاطع مختلف، از جمله در جریان اجرای تصمیمات امنیتی و نیز مذاکرات اخیر در واشنگتن، ارتش لبنان را به دلیل آنچه «عدم همراهی با خواستههای آمریکا و اسرائیل» توصیف میکند، هدف انتقاد قرار دادهاند. به گفته وی، این رسانهها انتظار داشتند ارتش در برخی پروندههای داخلی با رویکردی تقابلی عمل کند، اما اتخاذ سیاستی تدریجی از سوی فرماندهی ارتش، موجب واکنش منفی آنان شده است.
این نویسنده همچنین به گزارشهای منتشرشده درباره خودداری هیئت نظامی لبنان از حضور در عکس یادگاری مشترک با هیئت اسرائیلی در جریان مذاکرات واشنگتن اشاره کرده و مدعی است که بازتاب گسترده این موضوع در برخی رسانههای لبنانی و همچنین رسانههای اسرائیلی، نشاندهنده نارضایتی از این اقدام بوده است. به نوشته عماشا، این رسانهها این رفتار را نشانهای از تنش در مذاکرات قلمداد کردهاند.
عماشا در پایان تأکید میکند که ارتش لبنان باید بر مبنای «عقیده ملی» و استقلال خود عمل کند و معتقد است حمایت واقعی از این نهاد، در حفظ استقلال تصمیمگیری آن معنا پیدا میکند. وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی رسانهها، آنها را به تلاش برای همسویی بیشتر با سیاستهای آمریکا و رژیم اسرائیل متهم کرده و این رویکرد را مغایر با منافع ملی لبنان دانسته است.
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