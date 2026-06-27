به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی از تداوم تجاوزات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای اسرائیلی به حومه شهرک کفرشوبا در منطقه حاصبیا نفوذ کرده و همزمان با استفاده از سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین اقدام به تیراندازی کردند. همچنین یک پهپاد اسرائیلی منطقه‌ای در النبطیه را هدف قرار داد و در حادثه‌ای دیگر نیز یک بمب صوتی در اطراف شهرک کفر تبنیت توسط یک پهپاد اسرائیلی رها شد.

در واکنش به تحولات اخیر، حسین الحاج حسن، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، «توافق چارچوب» را نه یک توافق، بلکه «تسلیم کامل دولت لبنان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی» توصیف کرد. وی با بیان اینکه این توافق تنها تعهداتی را بر لبنان تحمیل کرده و هیچ الزامی برای طرف اسرائیلی در بر ندارد، تصریح کرد مقاومت این توافق را به رسمیت نمی‌شناسد و سلاح مقاومت همچنان پابرجا خواهد ماند.

همچنین امین شری، دیگر نماینده این فراکسیون، تأکید کرد رژیم اسرائیل با دامن زدن به اختلافات داخلی، در پی تحقق اهدافی است که در میدان جنگ به آن دست نیافته است.

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