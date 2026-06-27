به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار خبر امضای توافق چارچوب میان دولت لبنان و رژیم اسرائیل، حنا غریب، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، با رد این توافق اعلام کرد که هیچ صلحی با رژیمی که آن را «رژیم آپارتاید و نسل‌کشی» توصیف کرد، امکان‌پذیر نیست. وی همچنین خواستار همگرایی جریان‌های سیاسی برای مقابله با آنچه «توافق ننگین» خواند، شد و تأکید کرد که پیش‌تر نیز با توافق ترسیم مرزهای دریایی با اسرائیل مخالفت کرده بود.

کمیته حمایت از اسیر یحیی سکاف نیز در بیانیه‌ای این توافق را «تحقیرآمیز» توصیف و اعلام کرد واگذاری امتیاز به رژیم اسرائیل در شرایطی که بخش‌هایی از خاک لبنان همچنان در اشغال است، با منافع ملی این کشور سازگار نیست. این کمیته ضمن انتقاد از مذاکرات مستقیم با اسرائیل، از مردم لبنان خواست از هرگونه اختلاف و فتنه داخلی پرهیز کرده و بر حفظ وحدت ملی و حمایت از معادله «ارتش، ملت و مقاومت» تأکید کنند.

شیخ حسام العیلانی، امام و خطیب مسجد الغفران شهر صیدا نیز با بیان اینکه سلاح مقاومت موضوعی داخلی و مرتبط با حاکمیت لبنان است، از رویکرد دولت در پذیرش مفاد این توافق انتقاد کرد. وی با اشاره به تجربه توافق اسلو، هشدار داد که رژیم اسرائیل به تعهدات خود پایبند نبوده و نباید از ظرفیت‌های بازدارنده لبنان چشم‌پوشی کرد. العیلانی در پایان اظهار داشت که امضای این توافق، شکاف و اختلافات داخلی در لبنان را افزایش داده است.

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