تشییع پیکر شهید محسن حمود در مشغره لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر شهید محسن حسن حمود با حضور اعضای حزب‌الله، خانواده‌های شهدا، شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی و جمع زیادی از مردم در شهر مشغره برگزار شد. پیکر این شهید در میان شعارهای حماسی، نوحه‌خوانی و با همراهی گروه موسیقی پیشاهنگان «امام مهدی(عج)» تا محل خاکسپاری تشییع شد.

در این مراسم، نماز میت به امامت شیخ عباس دیبه اقامه و سپس پیکر شهید در گلزار شهدای مشغره به خاک سپرده شد. پدر شهید در سخنانی با اشاره به تربیت فرزندش در مکتب عاشورا، بر تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت که این راه با وجود همه سختی‌ها ادامه خواهد یافت.

مادر شهید نیز با ابراز افتخار از شهادت فرزندش، وی را پرورش‌یافته مکتب امام حسین(ع) دانست و شهادت او را مایه عزت و سربلندی خانواده توصیف کرد. مراسم با تجدید عهد حاضران برای ادامه راه شهدا و پاسداشت ارزش‌های ایثار و فداکاری به پایان رسید.

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