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تشییع پیکر شهید محسن حمود در مشغره لبنان

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
کد مطلب: 1832182
تشییع پیکر شهید محسن حمود در مشغره لبنان

مراسم تشییع پیکر شهید محسن حسن حمود با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، علما و مسئولان محلی در شهر مشغره واقع در بقاع غربی لبنان برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ادامه راه شهدا و پایبندی به آرمان‌های مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر شهید محسن حسن حمود با حضور اعضای حزب‌الله، خانواده‌های شهدا، شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی و جمع زیادی از مردم در شهر مشغره برگزار شد. پیکر این شهید در میان شعارهای حماسی، نوحه‌خوانی و با همراهی گروه موسیقی پیشاهنگان «امام مهدی(عج)» تا محل خاکسپاری تشییع شد.

در این مراسم، نماز میت به امامت شیخ عباس دیبه اقامه و سپس پیکر شهید در گلزار شهدای مشغره به خاک سپرده شد. پدر شهید در سخنانی با اشاره به تربیت فرزندش در مکتب عاشورا، بر تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت که این راه با وجود همه سختی‌ها ادامه خواهد یافت.

مادر شهید نیز با ابراز افتخار از شهادت فرزندش، وی را پرورش‌یافته مکتب امام حسین(ع) دانست و شهادت او را مایه عزت و سربلندی خانواده توصیف کرد. مراسم با تجدید عهد حاضران برای ادامه راه شهدا و پاسداشت ارزش‌های ایثار و فداکاری به پایان رسید.

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تشییع پیکر شهید محسن حمود در مشغره لبنان

تشییع پیکر شهید محسن حمود در مشغره لبنان

تشییع پیکر شهید محسن حمود در مشغره لبنان

تشییع پیکر شهید محسن حمود در مشغره لبنان

تشییع پیکر شهید محسن حمود در مشغره لبنان

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