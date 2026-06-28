تجمع اسلامی دندانپزشکان لبنان: هر توافقی که حاکمیت لبنان را نقض کند، باطل است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع اسلامی دندانپزشکان لبنان در بیانیه خود، امضای توافق یادشده را نادیده گرفتن فداکاریهای هزاران شهید و مجروح لبنانی دانست و اعلام کرد که چنین توافقی تلاشی برای تحمیل شرایط تسلیم از سوی رژیم صهیونیستی به کشوری است که در برابر اشغالگری ایستادگی کرده است. تجمع اسلامی دندانپزشکان تأکید کرد هر توافقی که حقوق و حاکمیت لبنان را خدشهدار کند، از دیدگاه این تشکل فاقد اعتبار و مشروعیت است.
در ادامه این بیانیه، مسئولیت تاریخی و حقوقی واگذاری حقوق حاکمیتی لبنان متوجه دولت این کشور دانسته شده و آمده است که تاریخ درباره کسانی که بهزعم این تشکل از دستاوردهای ملت لبنان چشمپوشی کرده و به قدرتهای خارجی امتیاز دادهاند، قضاوت خواهد کرد. این تشکل همچنین مدعی شد امنیت، کرامت و حفاظت از مرزها و منابع لبنان نه از طریق توافقهای تحمیلی، بلکه با تکیه بر «معادله ارتش، ملت و مقاومت» تضمین میشود.
تجمع اسلامی دندانپزشکان لبنان در پایان از همه اتحادیهها و تشکلهای صنفی این کشور خواست موضعی واحد و قاطع در مخالفت با این توافق اتخاذ کنند. این تشکل همچنین تأکید کرد که پزشکان و نخبگان جامعه، خود را در دفاع از هویت، کرامت و منافع ملی لبنان مسئول میدانند و این مسئولیت را بخشی از وظیفه خود تلقی میکنند.
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