نماینده پارلمان لبنان: بسته ماندن جاده سد القرعون، ناتوانی دولت در اعمال حاکمیت را آشکار کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شربل مارون، نماینده پارلمان لبنان، با اشاره به ادامه بسته بودن جاده منتهی به سد دریاچه القرعون، گفت این مسیر که یکی از شریانهای اصلی ارتباطی منطقه بقاع غربی به شمار میرود، همچنان از دسترس شهروندان و حتی ارتش لبنان خارج است. وی تأکید کرد با وجود پایان یافتن درگیریها و بازگشت ساکنان به بیشتر شهرها و روستاهای منطقه، این جاده همچنان مسدود مانده و نیروهای ارتش نیز اجازه دسترسی به آن را ندارند.
مارون با هشدار درباره پیامدهای این وضعیت، اظهار داشت که تیمهای فنی تاکنون نتوانستهاند برای ارزیابی خسارتهای احتمالی ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به سد القرعون وارد منطقه شوند. به گفته وی، این سد یکی از مهمترین تأسیسات آبی و زیرساختی لبنان است و عدم انجام بازرسیهای مهندسی میتواند در صورت وجود ترک یا آسیبهای سازهای، خطرات جدی برای امنیت آبی کشور و ساکنان مناطق اطراف به همراه داشته باشد و هزینههای سنگینی برای بازسازی به بار آورد.
این نماینده پارلمان همچنین ادامه بسته بودن مسیر را عامل تشدید مشکلات صدها کشاورز منطقه دانست که همچنان امکان دسترسی به زمینهای کشاورزی خود را ندارند. وی از دولت لبنان خواست هرچه سریعتر برای بازگشایی جاده، فراهم کردن امکان حضور ارتش و تیمهای فنی در محل و ارزیابی وضعیت سد القرعون اقدام کند و تأکید کرد ادامه سکوت و انفعال در قبال این موضوع، پرسشهای جدی درباره توان دولت در حفاظت از تأسیسات حیاتی و اعمال حاکمیت ملی ایجاد کرده است.
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