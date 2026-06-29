واشنگتن: مذاکرات فنی با تهران طبق برنامه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که مذاکرات فنی درباره اجرای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران همچنان در مسیر تعیین‌شده ادامه دارد و انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز گفت‌وگوهای بیشتری میان دو طرف برگزار شود. این مقام تأکید کرد که با وجود وقوع چند حمله در دوره آتش‌بس، هیچ‌یک از برنامه‌های مذاکراتی لغو نشده و کانال‌های کاهش تنش پس از نشست دریاچه لوسرن همچنان فعال و مؤثر بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، آمریکا و ایران به‌طور موقت حملات متقابل را متوقف کرده و هم‌زمان روند مذاکرات را ادامه خواهند داد. همچنین تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در چارچوب اجرای توافق چارچوبی ادامه خواهد یافت. در همین حال، پایگاه آمریکایی «آکسیوس» از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات میان دو طرف در روز سه‌شنبه در دوحه خبر داده است، هرچند تاکنون تأیید رسمی درباره زمان و مکان این دیدار منتشر نشده است.

این مذاکرات در ادامه یادداشت تفاهم امضاشده میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد انجام می‌شود. پیش‌تر قرار بود گفت‌وگوها در سوئیس و با محوریت برنامه هسته‌ای ایران برگزار شود، اما به‌دنبال تحولات اخیر، تمرکز مذاکرات به موضوع تنگه هرمز و اجرای توافق‌های مرتبط تغییر یافته است. همچنین در نشست اخیر لوسرن، طرف‌های مذاکره بر تشکیل کارگروه‌هایی در زمینه تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای ایران، تنگه هرمز و آتش‌بس لبنان توافق کرده بودند.

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