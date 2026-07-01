به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانۀ برگزاری مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید امت، سالن جلسات خبرگزاری ابنا عصر امروز چهارشنبه میزبان نشستی ویژه با موضوع «میراث رهبر شهید انقلاب؛ آینده‌نگری تمدنی و امت اسلامی» بود. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر دیرباز، عضو مجلس خبرگان رهبری و حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌زاده، مدیر مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، از مهمانان ویژۀ این نشست بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، بر ضرورت تداوم راه «جهاد تبیین» توسط رسانه‌هایی همچون ابنا تأکید کرد. وی با بیان اینکه زیربنای فکری رهبر شهید بر پایه «توحید» استوار است، تصریح کرد: «ایشان توحید را از همان ابتدا به صورت نفی طاغوت و مبارزه با ظلم می‌بینند؛ یعنی ابتدا از “لا اله” شروع کرده و سپس به “الله” می‌رسند که این نگاه، بر تمام ابعاد کشورداری و روابط بین‌الملل ایشان سایه افکنده است.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه شاکله شخصیتی رهبر شهید، یک بنیان کاملاً قرآنی و روایی دارد، بیان داشت: ایشان حتی در تعامل با مورخان برجسته کشور، جدیدترین آثار تاریخی را مطالعه و بر آن‌ها حاشیه و تعلیقه می‌زدند تا همواره نگاه به تاریخ اسلام و ایران با عینک قرآن و روایات همراه باشد. دکتر دیرباز همچنین به نقطه عطف زندگی مبارزاتی ایشان اشاره کرد و افزود که دیدار با نواب صفوی در نوجوانی، همانند جرقه‌ای بود که روحیه استکبارستیزی را در وجود ایشان شعله‌ور کرد و تا آخرین لحظه عمر پربرکتشان ادامه یافت.

رهبر شهید و ضرورت انقلاب در علوم انسانی برای پی‌ریزی تمدن

عضو مجلس خبرگان رهبری با نقد مبانی فعلی علوم انسانی در دانشگاه‌ها، بر لزوم اسلامی‌سازی و بومی‌سازی این علوم تأکید کرد. وی با بیان اینکه رهبر شهید از سال‌ها پیش بر این موضوع دقت ویژه داشتند، تصریح کرد: «علوم انسانی موجود در دانشگاه‌ها، زیربناهای فلسفی‌اش با فضاهای کشورهای اسلامی سازگار نیست و به همین دلیل ایشان بر چهار جهتِ اسلامی‌سازی، بومی‌سازی، به‌روزرسانی و کارآمدی علوم تأکید داشتند.»

حجت‌الاسلام دکتر دیرباز خاطرنشان کرد که اگر این تحول علمی به یک گفتمان تبدیل شده و ثمراتش در قوای مجریه، قضاییه و حتی امور نظامی رسوخ کند، می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی، ما را به سمت تمدن نوین اسلامی هدایت کند. وی افزود که حوزه‌های علمیه نیز در دهه اخیر با تعریف «درختواره‌های علمی» در مسیر تحقق همین منویات گام برداشته‌اند.

هنر؛ ابزاری برای مدیریت عواطف و تمدن‌سازی

بخش دیگری از سخنان این استاد حوزه و دانشگاه به وجهه هنری شخصیت رهبر شهید اختصاص داشت. وی با اشاره به حضور ایشان در محافل ادبی تهران در دوران طاغوت و ارتباط با شعرای بزرگی چون امیری فیروزکوهی، بیان داشت ایشان از همان جوانی شخصیتی هنری و مسلط به رمان، شعر و سینما بودند.

حجت‌الاسلام دیرباز در ادامه با اشاره به اینکه هنر نباید صرفاً به عنوان یک سرگرمی دیده شود، بیان داشت: «در منظومه فکری رهبری، هنر با تمدن اسلامی و مدیریت عواطف جامعه پیوند خورده است؛ ایشان معتقدند چون مردم در فضای مجازی بیشتر با صوت و فیلم درگیر هستند، باید از این ابزار برای هدایت عواطف و جهت‌دهی به جامعه استفاده کرد.»

جایگاه رفیع بانوان در هندسه تمدنی رهبر شهید

حجت‌الاسلام دیرباز به نگاه متعالی رهبری به جایگاه زنان اشاره کرد و آن را برخلاف نگاه کالامحور غرب دانست. وی تصریح کرد که ایشان با الگو قرار دادن حضرت زهرا (س)، زن را به عنوان یک انسان تأثیرگذار در نیمی از جامعه معرفی کردند که حتی خانه‌داری‌اش نیز نوعی «جهاد» محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نگاه رهبری به حوزه زنان هم فقیهانه و هم قرآنی است، خاطرنشان کرد: «ما ندیدیم که هیچ فقیهی بگوید دیدگاه‌های ایشان درباره بانوان با فقه اسلامی سازگار نیست؛ چرا که ایشان فقه را در کلانِ قرآن می‌بینند و این جایگاه تمدنی زن را رقم می‌زند.»

وحدت اسلامی و هویت‌بخشی به اهل سنت

موضوع وحدت امت اسلامی از نگاه رهبر شهید از دیگر محورهای مهم این نشست بود. دکتر دیرباز با ذکر خاطراتی از سفرهای خود به مناطق سنی‌نشین، تأکید کرد که رهنمودهای رهبری در احترام به عقاید اهل سنت، میوه‌های شیرینی در داخل و خارج از کشور داده است.

وی در این باره به نقل قولی اشاره کرد و گفت: «در سفری، یکی از برادران اهل سنت به من گفت حضرت آقا کسی بود که به ما “هویت” داد؛ این نشان‌دهنده نگاه عمیق ایشان به جایگاه واقعی همه مسلمانان در چتر حمایت جمهوری اسلامی است.»

عدالت برای اقلیت‌ها و بازتاب جهانی فتاوای رهبری

دکتر دیرباز به تأثیر جهانی فتاوای حقوقی رهبر شهید در قبال اقلیت‌های دینی پرداخت و به ماجرای پرداخت مابه‌التفاوت دیه اهل کتاب از بیت‌المال اشاره کرد. وی اظهار داشت که این دستور قاطع، بازتاب مثبتی میان مسیحیان و پیروان ادیان الهی در کل دنیا داشته است.

وی با نقل قولی از یکی از بزرگان آشوری بیان داشت: «این شخصیت مسیحی می‌گفت ما در دنیا سرمان را بلند نگه می‌داریم؛ چون در جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های دینی از آزادی و رفاه کامل برخوردارند و این برخاسته از نگاه انسانی و عادلانه رهبری است.»

منظومه فکری؛ سیستمی برای تعالی بشریت

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز تأکید کرد که تمامی این ابعاد فکری از توحید و هنر گرفته تا نگاه به زنان و وحدت، در کنار هم یک «سیستم» و شاکله واحد را تشکیل می‌دهند. هدف نهایی این منظومه فکری، هدایت کل بشریت به سمت رشد اخلاقی، معنوی و رسیدن به تمدنی است که در آن انسان‌ها به معنای واقعی کلمه، «انسان» باشند.

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