به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سلسله نشست‌های راهبردی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با هدف گسترش تعاملات بین‌المللی، نشستی با حضور سرکار خانم سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و خانم امل قطان، مدیر امور بانوان حزب‌الله لبنان برگزار شد که به توافقات مهمی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و رسانه‌ای انجامید.

در ابتدای این نشست، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با تبیین ظرفیت‌های گسترده این نهاد علمی در عرصه تربیت بانوان فرهیخته و اثرگذار، به اهتمام و توجه ویژه امام شهید به این مجموعه اشاره کرد و جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها را یکی از پشتوانه‌های اصلی و ارکان کلیدی پیشبرد اهداف علمی، فرهنگی و دینی در عرصه بین‌المللی دانست.

در ادامه، خانم امل قطان با تشریح وضعیت مدارس تحت نظارت دفتر امور بانوان حزب‌الله لبنان، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های آموزشی را تبیین کرد و ضمن اشاره به چالش‌های پیش‌روی این مدارس در مسیر ارتقای کیفی و تربیتی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات موفق جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها تأکید کرد.

در پایان این نشست، دو طرف به‌منظور عملیاتی‌سازی اهداف مشترک، بر تعیین نمایندگان ویژه برای پیگیری مصوبات توافق کردند.

در این نشست مقرر شد تفاهم‌نامه همکاری‌های جامع میان طرفین با محورهای برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی مشترک؛ تسهیل فرایند تبادل استاد و طلبه و همچنین اجرای پروژه‌های مشترک رسانه‌ای با هدف معرفی دستاوردهای علمی، آموزشی و تربیتی به امضا برسد.

این توافقات گامی مؤثر در راستای توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی، شبکه‌سازی نخبگانی و گسترش الگوی تربیت دینی در کشورهای هدف به شمار می‌رود.

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