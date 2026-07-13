علی المقداد: «توافق ننگ» شکست خورده است و خون شهدا اجازه تعرض به لبنان را نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم چهلم «حسین سهاد شمس» از نیروهای حزب‌الله در شهر شعت، علی المقداد با اشاره به مواضع برخی جریان‌های سیاسی لبنان، مدعی شد احزاب و شخصیت‌های مختلف ملی با آنچه «توافق ننگ» نامید، مخالف هستند. وی همچنین در واکنش به اظهارات سمیر جعجع درباره خلع سلاح حزب‌الله، تأکید کرد به گفته او هیچ طرفی توان تحمیل چنین اقدامی را ندارد.

المقداد با تجلیل از کشته‌شدگان مقاومت، آنان را مدافعان لبنان، حاکمیت و کرامت ملی توصیف کرد و اظهار داشت مقاومت همچنان آماده دفاع از کشور در برابر هرگونه تهدید خارجی یا داخلی است. وی افزود خون شهدا و ایستادگی نیروهای مقاومت مانع از آن خواهد شد که به گفته او بار دیگر حاکمیت لبنان نقض شود.

نماینده پارلمان لبنان در پایان از دولت و مسئولان این کشور خواست از «توافق چارچوب» عقب‌نشینی کنند و آن را توافقی مغایر با منافع لبنان دانست. وی همچنین ادامه مذاکرات در این زمینه را بی‌ثمر توصیف کرد و مدعی شد این توافق از نظر سیاسی و مردمی شکست خورده است.

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