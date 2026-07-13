فیصل شکر: مقاومت همچنان در برابر پروژه صهیونیستی خواهد ایستاد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید فیصل شکر معاون مسئول منطقه بقاع حزب‌الله لبنان، در سخنرانی با اشاره به تحولات منطقه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ادامه سیاست‌های خصمانه متهم کرد و مدعی شد محور مقاومت از ایران، عراق، یمن و لبنان در برابر این اقدامات ایستادگی خواهد کرد. شکر تأکید کرد این جریان با تکیه بر وحدت و انسجام، مسیر مقابله با آنچه «استکبار» خواند را ادامه خواهد داد.

معاون مسئول منطقه بقاع حزب‌الله همچنین با اشاره به تحولات داخلی لبنان، هرگونه تلاش برای سازش با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و اظهار داشت تصمیم مقابله با اشغالگری در اختیار مقاومت است. وی افزود مقاومت به مسیر خود ادامه خواهد داد و در برابر هرگونه اقدامی که به اعتقاد او در راستای منافع رژیم صهیونیستی باشد، موضع‌گیری خواهد کرد.

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