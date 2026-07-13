حسین جشی: «توافق چارچوب» همکاری آشکار دولت لبنان با رژیم صهیونیستی را در پی دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین جشی در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت اسلامی در شهر رشکنانیه با اشاره به تحولات منطقه و لبنان، «توافق چارچوب» را توافقی مقدماتی دانست که به گفته وی با منافع راهبردی لبنان همخوانی ندارد و مخالفت با آن از محدوده جریان مقاومت فراتر رفته است. وی مدعی شد این توافق، رژیم صهیونیستی را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند با تکیه بر حمایت آمریکا، درباره نحوه اجرای تعهدات لبنان و آینده حضور خود در مناطق اشغالی تصمیم‌گیری کند.

وی با انتقاد از برخی مفاد منتشرشده این توافق، به موضوع «تغییر آرایش نیروها» و «مناطق آزمایشی» اشاره کرد و گفت این موارد، خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از خاک لبنان را تضمین نمی‌کند و موضوع سلاح مقاومت را به یکی از محورهای مذاکرات تبدیل کرده است. جشی همچنین عملکرد دولت لبنان در مسیر مذاکرات را زیر سؤال برد و مدعی شد تلاش‌های دیپلماتیک انجام‌شده تاکنون هیچ دستاوردی در زمینه آزادسازی اراضی اشغالی یا توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی نداشته است.

نماینده پارلمان لبنان در پایان از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور خواست جزئیات «توافق چارچوب» را به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند و در صورت صحت مفاد منتشرشده، از ادامه این مسیر عقب‌نشینی کنند. وی تأکید کرد مقاومت و حامیان آن اجازه اجرای بندهایی را که به گفته او حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند، نخواهند داد و بر ادامه مقابله با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

.........

پایان پیام