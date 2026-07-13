عضو حزب سوری قومی اجتماعی: مقاومت تنها راه رهایی از اشغالگری است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسان صقر، از اعضای ارشد حزب سوری قومی اجتماعی، در گفتوگو با پایگاه خبری «العهد» و در حاشیه مراسم سالگرد آنتون سعاده، اظهار داشت یاد و اندیشه بنیانگذار این حزب، فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای او و ادامه مسیر مقاومت در برابر اشغالگری است. وی افزود تجربههای گذشته نشان داده است که رژیم صهیونیستی تنها زبان قدرت و مقاومت را میفهمد و ملتهای تحت اشغال حق دارند از سرزمین و حقوق خود دفاع کنند.
وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، جمهوری اسلامی ایران را بازیگری اثرگذار در معادلات بینالمللی توصیف کرد و مدعی شد عملکرد تهران در تحولات اخیر، از جمله در ارتباط با تنگه هرمز، جایگاه آن را بهعنوان یک قدرت منطقهای تثبیت کرده است. به گفته صقر، این تحولات دستاوردی مهم در برابر دشمنان منطقه به شمار میرود.
این عضو حزب سوری قومی اجتماعی همچنین از حمایت جمهوری اسلامی ایران از مسئله فلسطین و جریانهای مقاومت تقدیر کرد و آن را موضعی قابل احترام دانست. وی با بیان اینکه نشانههای تضعیف رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه آشکار شده است، ابراز امیدواری کرد سایر کشورهای منطقه نیز در حمایت از ملت فلسطین و دیگر ملتهای تحت فشار، رویکردی مشابه در پیش بگیرند.
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