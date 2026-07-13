به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون در دیدار با هیئتی از مؤسسه «الدرز»، جمعی از مسئولان دانشگاه البلمند و سیگرید کاگ، هماهنگ‌کننده پیشین عملیات صلح سازمان ملل، تأکید کرد تنها ارتش و دولت لبنان مسئولیت حفاظت از شهروندان را بر عهده دارند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به مذاکراتی که قرار است در رم برگزار شود، گفت این گفت‌وگوها باید به اقدامات عملی از جمله خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی و استقرار ارتش لبنان در این مناطق منجر شود. همچنین خواستار حمایت و تجهیز بیشتر ارتش لبنان شد.

رئیس‌جمهور لبنان با بیان اینکه جنگ امنیت و ثبات به همراه نخواهد داشت، اظهار داشت ادامه درگیری‌ها تنها به کشته شدن غیرنظامیان، ویرانی و آوارگی بیشتر منجر می‌شود. وی افزود رژیم صهیونیستی باید رویکرد خود را تغییر دهد، زیرا تجربه‌های تاریخی نشان داده است که راهکار نظامی نه به صلح پایدار می‌انجامد و نه می‌تواند گروه‌های مسلح را از میان بردارد.

عون در دیدار دیگری با اعضای انجمن العاملیه نیز بر لزوم خروج کامل رژیم صهیونیستی از تمامی اراضی لبنان، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا، تحویل پیکر کشته‌شدگان و آغاز روند بازسازی تأکید کرد. وی گفت به‌عنوان رئیس‌جمهور لبنان از حقوق و حاکمیت این کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد و اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ، از وی خواهد خواست برای اجرای مفاد «توافق چارچوب» و تحقق مطالبات لبنان، بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کند.

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