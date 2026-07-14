به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ البوسعیدی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار داشت که اکنون زمان درس گرفتن از گذشته و تمرکز بر آینده فرا رسیده است. وی با مرور سیاستهای امنیتی حاکم بر منطقه از سال ۱۹۷۹، گفت ساختار امنیت خلیج فارس طی دهههای گذشته بر پایه سیاست «مهار» شکل گرفت؛ سیاستی که ایران را تهدید اصلی و وجودی برای منطقه و منافع غرب معرفی میکرد. به گفته وزیر خارجه عمان، این رویکرد از اساس نادرست بوده، زیرا تهران هرگز تهدیدی وجودی برای منطقه به شمار نمیرفت.
وزیر خارجه عمان در ادامه تصریح کرد که نتیجه این سیاست، افزایش گسترده هزینههای نظامی، توسعه پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و تداوم حضور نظامی خارجی با صرف هزینههای سنگین بوده است. وی در پایان تأکید کرد که برای کاهش تنشها و تأمین امنیت پایدار، باید به جای رویکردهای تقابلی، سازوکارهای جدیدی برای همکاری منطقهای و تضمین امنیت مسیرهای دریایی، بهویژه در تنگه هرمز، دنبال شود.
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