نیروهای مسلح یمن: فرودگاه أبها را در پاسخ حمله عربستان، هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اجرای یک عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی أبها در جنوب عربستان خبر دادند و اعلام کردند این عملیات در پاسخ به حمله هوایی عربستان به فرودگاه بین‌المللی صنعا انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که جنگنده‌های سعودی ظهر دوشنبه با چندین حمله هوایی، فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار دادند؛ حمله‌ای که به گفته نیروهای مسلح یمن با هدف جلوگیری از فعالیت پروازهای بشردوستانه حامل بیماران و مسافران انجام شده است. این بیانیه تأکید می‌کند که در واکنش به این اقدام، عملیات موشکی و پهپادی علیه فرودگاه أبها اجرا شده و به اهداف مورد نظر اصابت کرده است.

نیروهای مسلح یمن، عربستان را مسئول کامل پیامدهای این حملات دانسته و تأکید کرده‌اند تا زمان پایان محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، به اقدامات متقابل خود ادامه خواهند داد. همچنین از تمامی شرکت‌های هواپیمایی خواسته‌اند از عبور از حریم هوایی عربستان خودداری کنند و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند.

در پایان این بیانیه، از جمهوری اسلامی ایران به دلیل کمک به برقراری پروازهای بشردوستانه به فرودگاه بین‌المللی صنعا قدردانی شده و بر آمادگی نیروهای مسلح یمن برای ادامه اقدامات بازدارنده در برابر آنچه «تجاوز و محاصره» خوانده شده، تأکید شده است.

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