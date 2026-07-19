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انتشار برای نخستین بار؛

ویدیو | اینجا ایران است...

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹
کد مطلب: 1842238
ویدیو | اینجا ایران است...

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: شما صدا و تصویر سربازهای نامدار وطن را می‌شنوید...

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