https://fa.abna24.com/xkGhJ۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹ کد مطلب 1842238 چندرسانهای ویدیو خبری صفحه اصلی چندرسانهای ویدیو خبری انتشار برای نخستین بار؛ ویدیو | اینجا ایران است... ۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹ کد مطلب: 1842238 خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: شما صدا و تصویر سربازهای نامدار وطن را میشنوید... دریافت 16 MB برچسبها ایران سرلشکر موسوی شهید سپهبد موسوی فرماندهان ارشد اخبار مرتبط ایران در جایگاه برتر باقی مانده است/ نظامیان آمریکایی هدف خود در جنگ ایران را نمیدانند حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، عمق ارتباط معنوی مردم عراق را نشان داد نقش رهبر شهید در بالندگی فقه معاصر باید بهصورت علمی تبیین شود فلسطین در اندیشه و سیره رهبر شهید؛ از آرمان تا راهبرد مقاومت توافق با اسرائیل از هر نظر رسوایی است/ مقامات لبنان با منطق شکستخوردهها عمل میکنند فرید زکریا: جنگ با ایران، دستاوردهای راهبردی چین را تقویت کرد حسن عزالدین: مقاومت ادامه دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است ایران از موشکهای بسیار پرسرعت و مانورپذیر استفاده میکند/ ایران خود را با سامانههای دفاعی آمریکا وفق داده است تظاهرات ضد سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در تونس؛ تأکید بر حمایت از محور مقاومت
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