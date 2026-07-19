به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لارنس ویلکرسون، مقام اسبق آمریکایی و سرهنگ بازنشسته این کشور، روز شنبه در مصاحبه با افشین رنتیسی به بررسی عملکرد ایران و آمریکا در درگیریهای اخیر پرداخت.
وی با اشاره به سردرگمی نظامیان آمریکایی در جنگ ایران گفت: از زمان وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر این گونه بوده است. یک ستوان را مثال میزنم که از اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) رنج میبرد و به من گفت که هرگز نمیدانستم برای چه میجنگم.
ویلکرسون افزود: فکر میکنم هر عضو فهیم نیروهای مسلح آمریکا، و تعداد زیادی هم هستند که فهیم نیستند، اما هرکسی که اصلاً فکر میکند، میداند که هیچ هدف قابلتشخیصی پشتِ جنگهایی که از ۱۱ سپتامبر انجام دادهایم و انجام میدهیم وجود ندارد، به جز پیمانکارانی مانند لاکهید مارتین که ثروت باورنکردنی از آنها به دست میآورند و دیگر افراد مرتبط، مانند نمایندگان کنگره که طول دوره نمایندگی خود را با پولی که از شرکتهای نظامی میگیرند افزایش میدهند. هیچ سرباز، ملوان، خلبان، تفنگدار دریایی یا گارد ساحلی متفکری وجود ندارد که بداند کارهایشان را برای چه هدفی انجام میدهند.
وی با انتقاد از وزیر جنگ آمریکا پیت هگزث گفت: این وضعیتی است که به راحتی قابل تغییر نیست، زیرا ما مطمئن شدهایم که اکنون یک ارتش مزدور داریم.
ویلکرسون شرح داد: هگزث در واقع تضمین کرده که نه تنها ارتش ما مزدور باشد، بلکه ۱۱ تا ۱۲ درصد آن از نظر روانی رده چهار هستند، یعنی حتی نمیتوانند نام خود را در لیست نگهبانان بخوانند. ۱۰ تا ۲۰ درصد دیگر مسیحیهای ملیگرا هستند که در ارتش برای مسیح میجنگند و هگزث مطمئن میشود که بر نیروهای مسلح آمریکا مسلط شوند... این افراد برای خدا و کشور نمیجنگند. حتی برای امنیت ملی نمیجنگند. برای دونالد ترامپ میجنگند... برای آنها در بسیاری موارد، او خداست. او مسیح است.
سرهنگ بازنشسته آمریکایی با اشاره به عملکرد ضعیف پدافندهای آمریکایی گفت: نرخ اصابت پاتریوت ۲ و پاتریوت ۳ احتمالاً کمتر از ۴ درصد است. در ویدئوهایی که دیدم حتی آن ۴ درصد را هم نمیتوان دید... موشکهای بالستیک بدون هیچ گونه مقاومتی وارد میشوند و پاتریوت ۲ و پاتریوت ۳ بیشتر مواقع خطا میکنند... این سیستمهای تسلیحاتی با توجه به فناوری روز موشکهای بالستیک و سایر سلاحها مؤثر نیستند.
ویلکرسون با اشاره به عملکرد ضعیف جنگندههای اف۳۵ گفت: به اف-۳۵ نگاه کنید. اف-۳۵، جنگندهای که در حال حاضر بیش از یک تریلیون دلار هزینه داشته و در طول زمان بیشتر هم میشود. اف-۳۵ نرخ آمادگی عملیاتی حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد دارد. یعنی به ازای هر چهار بار که میخواهید پرواز کند، یک بار پرواز میکند. این یک فاجعه است.
مقام اسبق آمریکایی دو موضوع را مسائل اصلی جنگ دانست و گفت: دلیل اولویت و پیشروی راهبردی ایران بر هر کاری که دونالد ترامپ انجام میدهد دو مسئله است. در نهایت، اول برنامه هستهای است و دوم، تنگه هرمز است.
ویلکرسون افزود: وزیر امور خارجه عمان یک بار دیگر سیگنال داده و به صراحت گفته است که تهدید واقعی در تنگه چه کسی است، و آن اسرائیل است. به صراحت بیان میکند که مشکل واقعی در منطقه اسرائیل است، نه ایران. فکر میکنم او درست میگوید.
وی با اشاره به خارج شدن مسائل هستهای از مذاکرات گفت: ابزار نهایی آنها برنامه هستهایشان است. آنچه در این مورد مضحک است، نه فقط مضحک، بلکه غمانگیز است، این است که دونالد ترامپ با همین موضوع شروع کرد و گفت که تمرکز اصلی او همین است او اکنون کاملاً تمرکز خود را بر آن از دست داده است.
ایران در جایگاه برتر با حمایت روسیه و چین
تحلیلگر آمریکایی با اشاره به هزینههای هنگفت هرگونه عملیات زمینی در ایران گفت: این فاجعهبار خواهد بود. هیچ راهی نمیبینم که بتواند بر ایران تأثیر بگذارد.
لارنس ویلکرسون با اشاره به جایگاه برتر ایران در این درگیریها گفت: بنابراین ایران در جایگاه برتر باقی میماند و روسیه و چین را نیز در کنار خود دارد و فکر میکنم چین در نهایت در کنار آنهاست، یعنی بزرگترین اقتصاد جهان را در کنار خود دارند.
مقام اسبق آمریکایی در ادامه بیان کرد که جنگ ایران، حواسها را از نسلکشی غزه پرت کرده و گفت: به نظر میرسد همه به جز ایرانیها، فلسطینیان را فراموش کردهاند. به نظر میرسد ایرانیها تنها کسانی هستند و حوثیها (انصارالله یمن).
لارنس ویلکرسون افزود: همه فلسطینیان را فراموش کردهاند و این همان چیزی است که اسرائیلیها میخواهند و دونالد ترامپ میخواهد. ظاهراً ما به عنوان یک دولت این را میخواهیم. ما نمیخواهیم کسی فلسطینیان را به یاد آورد، در حالی که آنها در آن شب تاریک زیر آوار ناپدید میشوند تا به زودی به هر چیزی که جرد کوشنر و پسرانش برایشان برنامهریزی کردهاند تبدیل شوند.
رئیس دفتر وزیر خارجه پیشین آمریکا در این باره بیان کرد: این اساساً کاری شیطانی است که ما این کار را کردهایم. این معادل هولوکاست هیتلر نیست، اما بسیار نزدیک است. اگر با سرعت فعلی ادامه یابد، واقعاً ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار فلسطینی زیر آوار هستند.
وی با اشاره به شباهت این قتلعام با سایر حوادث بزرگ یک قرن اخیر گفت: این میتواند با آنها برابری کند. یعنی میتواند با هر چیزی که در قرن اخیر رخ داده برابری کند، با پاکسازیهای مائو، پاکسازیهای استالین، هیتلر و همه چیزهای دیگری که رخ داده و آنقدر زشت بودهاند که فکر میکردیم پشت سر گذاشتهایم و مجموعهای از قوانین و مقررات برای نفی آنها ساختهایم. اما در حال بازگشت است و اسرائیل در این مسیر پیشتاز است.
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