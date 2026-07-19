به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه (حزب سوری قومی اجتماعی) در بیانیه‌ای اعلام کرد پرونده اسرا و مفقودان لبنانی نزد رژیم صهیونیستی، موضوعی مرتبط با حاکمیت و کرامت ملی لبنان است و خانواده‌ها حق دارند از سرنوشت عزیزان خود آگاه شوند. در این بیانیه، بازگرداندن پیکر «پاتریک آنترانیک بکاریان» از نیروهای ارتش لبنان، پس از ماه‌ها نگهداری از سوی رژیم صهیونیستی، نشانه‌ای از باز بودن این پرونده دانسته شده و تأکید شده است که نگهداری پیکر شهدا و نامشخص بودن سرنوشت مفقودان، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول انسانی است.

این حزب همچنین از دولت لبنان خواست با اتخاذ موضعی واحد، پرونده اسرا و مفقودان را از طریق سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دیگر نهادهای ذی‌ربط پیگیری کند. در بیانیه همچنین به پرونده «یحیی محمد سکاف» و بیش از ۲۴ مفقود لبنانی دیگر اشاره شده و تأکید شده است که این پرونده هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد و تا روشن شدن سرنوشت همه اسرا و مفقودان و بازگرداندن پیکر تمامی شهدا باید با جدیت دنبال شود.

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