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نماینده حزب‌الله:

توافق با اسرائیل از هر نظر رسوایی است/ مقامات لبنان با منطق شکست‌خورده‌ها عمل می‌کنند

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۹
کد مطلب: 1842191
توافق با اسرائیل از هر نظر رسوایی است/ مقامات لبنان با منطق شکست‌خورده‌ها عمل می‌کنند

علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان، با انتقاد شدید از «توافق چارچوبی» میان مقامات دستگاه حاکمه لبنان با رژیم صهیونیستی، این توافق را «از هر نظر داخلی و بین‌المللی یک رسوایی» خواند و تأکید کرد که مقامات لبنانی با منطق شکست‌خورده‌ها عمل می‌کنند و عملاً درباره شروط تسلیم خود مذاکره می‌نمایند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان، در سخنانی به تشریح ابعاد «توافق چارچوبی» میان مقامات لبنان و رژیم صهیونیستی پرداخت.

فیاض گفت: آنچه بر مردم ما در جنوب لبنان با حملات، ترورها و تجاوزها می‌گذرد، و نیز آنچه بر روستاهای مرزی اشغالی با تخریب و آتش‌زدن به دست دشمن اسرائیلی وارد می‌شود ـ آن هم با پوشش مقامات رسمی لبنان ـ پس از آن رخ داد که این مقامات با "توافق چارچوبی" موافقت کردند؛ توافقی که از هر نظر داخلی و بین‌المللی یک رسوایی به شمار می‌آید.

وی تأکید کرد که مقامات دستگاه حاکمه لبنان با منطق شکست‌خورده‌ها عمل می‌کنند و عملاً درباره شروط تسلیم خود مذاکره می‌کنند.

این نماینده حزب‌الله عنوان داشت که هرچند مقامات رفتار و مواضع خود را با این ادعا توجیه می‌کنند که می‌خواهند لبنان را از وضعیت ناشی از اشغال و تجاوزگری اسرائیل خارج کنند، اما در واقع نتیجه کارشان تثبیت اشغال، فراهم‌کردن پوشش برای تجاوزگری، تضعیف حاکمیت، عمیق‌تر کردن شکاف میان لبنانی‌ها، تهدید ثبات داخلی و تضعیف موضع ملی بوده است؛ تا جایی که چهره‌ای از حکومت لبنان ساخته‌اند که گویی چیزی جز ابزاری در دست دیگران، آمیخته با نادانی، ساده‌لوحی و وابستگی به خارج نیست.

وی افزود: در روزهای گذشته، اوضاع در سطح منطقه‌ای پیچیده‌تر و ملتهب‌تر شده و همین موضوع ایجاب می‌کند که لبنان با احتیاط و هوشیاری بیشتری عمل کند و برای همه احتمالات آماده باشد. وقتی آمریکا به آنچه در بند نخست یادداشت تفاهم با ایران درباره لبنان تعهد کرده بود، پایبند نمی‌ماند، و وقتی به ابزاری در دست اسرائیل تبدیل می‌شود و به سمت تنشی سوق داده می‌شود که نه تنها سودی برایش ندارد، بلکه با منافعش هم در تضاد است، و وقتی اسرائیل هم به تجاوزگری و نقض روزانه آتش‌بس ادامه می‌دهد، طبیعی است که در برابر این وضعیت، مواضع یمن و عراق ـ جدا از موضع ثابت ایران ـ اهمیت پیدا کند؛ مواضعی که بار دیگر تأکید کرده‌اند مقاومت در لبنان در برابر هرگونه تشدید تنش تنها نخواهد ماند و دوستان ملت لبنان با ثبات در کنار آن خواهند ایستاد.

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