به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان، در سخنانی به تشریح ابعاد «توافق چارچوبی» میان مقامات لبنان و رژیم صهیونیستی پرداخت.

فیاض گفت: آنچه بر مردم ما در جنوب لبنان با حملات، ترورها و تجاوزها می‌گذرد، و نیز آنچه بر روستاهای مرزی اشغالی با تخریب و آتش‌زدن به دست دشمن اسرائیلی وارد می‌شود ـ آن هم با پوشش مقامات رسمی لبنان ـ پس از آن رخ داد که این مقامات با "توافق چارچوبی" موافقت کردند؛ توافقی که از هر نظر داخلی و بین‌المللی یک رسوایی به شمار می‌آید.

وی تأکید کرد که مقامات دستگاه حاکمه لبنان با منطق شکست‌خورده‌ها عمل می‌کنند و عملاً درباره شروط تسلیم خود مذاکره می‌کنند.

این نماینده حزب‌الله عنوان داشت که هرچند مقامات رفتار و مواضع خود را با این ادعا توجیه می‌کنند که می‌خواهند لبنان را از وضعیت ناشی از اشغال و تجاوزگری اسرائیل خارج کنند، اما در واقع نتیجه کارشان تثبیت اشغال، فراهم‌کردن پوشش برای تجاوزگری، تضعیف حاکمیت، عمیق‌تر کردن شکاف میان لبنانی‌ها، تهدید ثبات داخلی و تضعیف موضع ملی بوده است؛ تا جایی که چهره‌ای از حکومت لبنان ساخته‌اند که گویی چیزی جز ابزاری در دست دیگران، آمیخته با نادانی، ساده‌لوحی و وابستگی به خارج نیست.

وی افزود: در روزهای گذشته، اوضاع در سطح منطقه‌ای پیچیده‌تر و ملتهب‌تر شده و همین موضوع ایجاب می‌کند که لبنان با احتیاط و هوشیاری بیشتری عمل کند و برای همه احتمالات آماده باشد. وقتی آمریکا به آنچه در بند نخست یادداشت تفاهم با ایران درباره لبنان تعهد کرده بود، پایبند نمی‌ماند، و وقتی به ابزاری در دست اسرائیل تبدیل می‌شود و به سمت تنشی سوق داده می‌شود که نه تنها سودی برایش ندارد، بلکه با منافعش هم در تضاد است، و وقتی اسرائیل هم به تجاوزگری و نقض روزانه آتش‌بس ادامه می‌دهد، طبیعی است که در برابر این وضعیت، مواضع یمن و عراق ـ جدا از موضع ثابت ایران ـ اهمیت پیدا کند؛ مواضعی که بار دیگر تأکید کرده‌اند مقاومت در لبنان در برابر هرگونه تشدید تنش تنها نخواهد ماند و دوستان ملت لبنان با ثبات در کنار آن خواهند ایستاد.

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