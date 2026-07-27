به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم موسوی در مراسم بزرگداشت شهدای حزب‌الله، حسن حسین، حسن محمد و فضل علی شکر در شهر النبی شیت، اظهار داشت که مسئولان پیش از ورود به مذاکرات مستقیم، وعده‌هایی از جمله خروج نیروهای اشغالگر از خاک لبنان و فراهم شدن زمینه بازسازی مناطق آسیب‌دیده را مطرح کردند، اما در پایان مذاکرات، هیچ‌یک از این شروط و تعهدات محقق نشد.

وی همچنین ادعای خروج رژیم صهیونیستی از «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان را «فریب افکار عمومی» توصیف کرد و گفت حتی ساده‌ترین شهروند لبنانی نیز از واقعیت این موضوع و تحریف صورت‌گرفته آگاه است.

موسوی افزود که مطرح کردن چنین ادعاهایی نمی‌تواند واقعیت میدانی را تغییر دهد.

نماینده حزب‌الله در پایان با انتقاد از عملکرد نخست‌وزیر و دولت لبنان، پرسید برافراشتن پرچم لبنان در منطقه‌ای که ادعا می‌شود آزاد شده، چه دستاوردی داشته است، در حالی که هیچ‌یک از وعده‌های داده‌شده عملی نشده است.

وی تأکید کرد: «ما مسئولان را به همان تعهداتی که خود بر عهده گرفته‌اند، ملزم می‌دانیم، اما آنان بدون تحقق حتی یک شرط، مذاکرات را به پایان رساندند و آشکارا به مردم دروغ می‌گویند.»

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